Taoufik Zaâboub adjoint de Marchand au CS Chebba

L’Olympique lyonnais se déplacera chez le Real Saragosse en barrage de la Youth League en février, comme en a décidé le tirage au sort effectué ce lundi. Rennes accueillera le Club Bruges, qui a sorti le PSG en phase de groupes, et Lille se rendra au Danemark pour y affronter Midtjylland.



Le tirage complet des barrages de Youth League

Il n’y a pas que l’équipe première de l’Olympique lyonnais qui est fixé pour la suite de sa saison européenne. Si les pros affronteront la Juventus Turin en 8eme de finale de la Ligue des Champions , les U19 se rendront en Espagne en barrage de la Youth League, sur un match. Le tirage au sort effectué ce lundi leur a désigné le Real Saragosse, issu de la voie des champions, comme adversaire au prochain tour. L’OL était déjà passé par les barrages la saison passée et s’était qualifié aux dépens du Sigma Olomouc (0-2). Il était allé jusqu’en quarts de finale, où il s’était incliné contre le FC Barcelone. Néophytes dans la compétition, Lille et Rennes affronteront respectivement Midtjylland et le Club Bruges.A noter un affrontement entre le FC Porto et le FC Salzbourg, qui ont gagné deux des trois dernières éditions de la compétition. Les rencontres se dérouleront les 11 et 12 février prochains.Derby County (Angleterre) - Borussia Dortmund (Allemagne)FC Porto (Portugal) - FC Salzbourg (Autriche)Real Saragosse (Espagne) - LyonDynamo Kiev (Ukraine) - Dinamo Zagreb (Croatie)Sheriff Tiraspol (Moldavie) - Etoile Rouge de Belgrade (Serbie)Rangers (Ecosse) - Atlético Madrid (Espagne)Midtjylland (Danemark) - LilleRennes - Club Bruges (Belgique)