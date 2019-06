Tanguy Ndombele (OL) parle de Tottenham

Florian Thauvin, l’attaquant international français de l’OM, continue de laisser planer le doute sur son avenir. Interrogé par Téléfoot, le Tricolore a évoqué sa situation.

« Villas-Boas a beaucoup de choses à nous apprendre »

Lors d’un entretien accordé à Téléfoot, l’attaquant international français Florian Thauvin (26 ans) a évoqué son avenir sous les couleurs de l’OM. Lié jusqu’en juin 2021 avec les Phocéens, l’ancien joueur de Bastia et de Lille n’est pas pressé de faire ses valises, mais la porte n’est pas fermée pour autant. « Pour l’instant, je suis bien à l’OM, indique le natif d’Orléans, qui est notamment suivi par certaines écuries de Serie A. On me fait confiance dans le projet.Honnêtement, je ne me pose pas la question. Mon objectif, c’est d’être le plus performant possible, d’aller le plus haut possible. Tant que l’OM pourrait me l’offrir, je ne vois pas pourquoi je ne resterais pas. «Suite au départ de Rudi Garcia, Florian Thauvin s’est entretenu avec André Villas-Boas , le nouvel entraîneur des coéquipiers de Dimitri Payet , et le premier contact a visiblement été positif. « J’ai eu l’occasion de discuter avec le nouveau coach, explique le Tricolore.Concernant la discussion que l’on a eue, je ne peux pas la dévoiler. Cela restera entre nous. Veut-il vous conserver ? Je ne vais pas répondre (rires). C’est un très grand entraîneur. Il a entraîné de grands clubs avec de grands joueurs. Il a beaucoup de choses à nous apprendre. Nous sommes tous impatients d’être sous ses ordres. (…) Le départ de Rudi Garcia ? C’est toujours triste. On a débuté le projet ensemble. Il m’a fait entièrement confiance. J’ai gardé de très bons rapports avec le coach. Je l’ai toujours soutenu lors de sa période avec l’Olympique de Marseille . On se donnera toujours des nouvelles. C’est un bon mec. On restera toujours en contact. »