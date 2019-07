Sylvinho (OL) parle transferts

Dans un entretien accordé à nos confrères de L’Equipe, Sylvinho, le nouvel entraîneur de l’OL, est revenu sur quelques dossiers chauds du Mercato d’été.

Dembélé ne bouge pas

Si l’OL a notamment enregistré les arrivées de Joachim Andersen, Thiago Mendes et Youssouf Koné, ce Mercato d’été a surtout été marqué par la vente de Nabil Fekir au Betis Séville . Un départ qui laisse un vrai vide chez les Gones (qui pourraient être tentés de recruter un élément offensif pour remplacer leur désormais ex-capitaine). « C’est une possibilité, a indiqué Sylvinho, le successeur de Bruno Genesio , dans un entretien accordé à L’Equipe. On peut aussi recruter un autre défenseur. Nous verrons. Ce n’est pas une chose facile de remplacer Nabil. Nabil est un grand joueur, important, avec une qualité technique extraordinaire. Nous verrons comment l’équipe va se construire et si on aura besoin d’un joueur de ce profil. Parce qu’on peut aussi tenir un autre discours et se dire qu’on ne va pas prendre un joueur pour en prendre un.Après avoir perdu Nabil Fekir, Sylvinho ne veut pas entendre parler d’un éventuel départ de Moussa Dembélé (qui intéresse notamment Manchester United) . «, assure le technicien brésilien. OK ? » Satisfait du groupe à sa disposition (« je ne sais pas si nous allons ajouter un joueur »), le coach de l’OL compte notamment sur la polyvalence de Memphis Depay : « A tous les postes. Partout. Ce type de joueur peut tout faire. (…) Quel positionnement pour l’équilibre de l’équipe ? Ça dépend. De qui est le latéral gauche, quel est le milieu qui peut venir compenser, quel est l’ailier sur le côté droit. Les joueurs qui ont de telles qualités font un peu ce qu’ils veulent sur le terrain. Après, équilibrer mon équipe, c’est mon travail ».