Sylvinho (OL) : « Je suis un homme de convictions, mais j’ai l’intelligence de pouvoir m’adapter »

Sylvinho a reconnu avoir des idées en tête, mais être suffisamment pragmatique pour s’adapter au contexte. Comme il l’a fait avec le 3-5-2 aligné par l’OL qui a ramené la victoire de Leipzig ce mercredi (0-2).



#ASSEOL Sylvinho : " @Juninhope08 est toujours très proche de moi. On discute beaucoup. On échange toute la journée."

— Olympique Lyonnais (@OL) October 4, 2019

Sylvinho a abandonné son 4-3-3 fétiche

Sylvinho : « L’OL doit être cela et pas ce qu’il a été »

« Je ne m’intéresse pas à moi, je ne me préoccupe pas de moi, mais de mes joueurs. J’aime travailler avec eux, développer des idées. C’est ce qui m’intéresse. » Si la tempête autour de l’OL s’est calmée avec la victoire à Leipzig mercredi en Ligue des Champions (0-2), Sylvinho joue tout de même gros dimanche. Il vivra à Geoffroy-Guichard son premier derby entre Saint-Etienne et Lyon sur le banc des Gones pour boucler une semaine capitale dans sa saison et celle de son équipe. « Ce sont des matchs importants cette saison, a soufflé Sylvinho vendredi en conférence de presse.Rassuré par la performance de ses joueurs chez le dauphin du Bayern Munich en Bundesliga, Sylvinho a vu une équipe qui lui ressemblait. « C’est ma personnalité, comme je l’étais comme joueur. J’aime le duel, j’aime le dynamisme. J’ai beaucoup aimé ce que j’ai vu. Pas simplement pour cette victoire, pour l’état d’esprit de cette équipe. (…)Je suis heureux, c’est une victoire qui tombe bien. C’était un adversaire compliqué. On est heureux du résultat, mais surtout de voir les joueurs travailler comme ils l’ont fait. » En arrivant, Sylvinho avait pourtant érigé le 4-3-3, ou 4-1-4-1, en système de base pour ses principes de jeu. Et c’est en 3-5-2 que l’OL a accompli son premier match-référence depuis six semaines, pour mettre fin à une série de sept matchs sans succès toutes compétitions confondues.Ce qui ne veut pas dire que ce basculement est définitif. « Je suis un homme de convictions, mais j’ai l’intelligence de pouvoir m’adapter au moment présent.» S’il a semblé tâtonner depuis le début de la saison, Sylvinho met là encore cela sur le compte des circonstances. « Les trois premiers matchs, il y avait de la continuité en 4-1-4-1. Je ne parle pas de changement de système. Quand je le change, c’est pour maximiser mes joueurs. Je n’ai pas toujours les mêmes. » D’autant que ce bouleversement permanent fait précisément partie des griefs contre Bruno Genesio. Ce dont Sylvinho a bien conscience. « Une partie de mon travail ici, c’est d’apporter une continuité. L’OL doit être cela et pas ce qu’il a été. On connait ces hauts et bas de l’OL la saison dernière. On est là pour améliorer tout ça. L’OL est une grande équipe, on doit être constants. » Sa durée de vie comme entraîneur de Lyon en dépendra.