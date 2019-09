Sylvinho (OL) : « Je ne suis pas fou »

Sylvinho a regretté mardi en conférence de presse la spirale négative dans laquelle est englué Lyon, avant le déplacement à Brest ce mercredi (19h00). L’entraîneur de l’OL attribue les soucis de son équipe à un manque de confiance plus que toute autre chose.



Sylvinho avant #SB29OL : "J'ai confiance en mon président. Il est toujours présent. Il a construit un très grand club. Il me fait confiance. Je me préoccupe juste du prochain match."

— Olympique Lyonnais (@OL) September 24, 2019

Sylvinho : « Quand tu réalises les mauvais choix, tu baisses la tête »

Cornet : « On continue à travailler et cela va tourner »

L’OL sent le spectre de la crise se rapprocher. Après sa défaite contre le PSG dimanche (0-1), Lyon se retrouve 9eme de L1 et déjà à 7 points des Parisiens. Le club rhodanien reste surtout sur 5 matchs sans victoire toutes compétitions confondues. D’où la pression intense sur les Gones avant leur déplacement chez le promu Brest ce mercredi (19h00). « La confiance vient avec le travail et les résultats, a soufflé Sylvinho mardi en conférence de presse. C'est par le travail que les joueurs vont gagner en confiance.J'adore le football et forcément je veux que mes joueurs jouent pour gagner. Je ne suis pas fou. Il faut changer la mentalité des joueurs. Il ne faut pas que nos joueurs doutent. Il faut simplement gagner les matchs pour que les joueurs gagnent en confiance. Je sais qu'ils sont capables de reproduire les mêmes matchs que lors des 2 premières journées. »Deux démonstrations contre Monaco (0-3) et Angers (6-0) qui avaient fait naître les espoirs les plus fous. Mais le soufflet est vite retombé, même si Sylvinho n’a pas vu que du négatif dans la prestation de dimanche contre Paris. « Face au PSG, on a fait jeu égal lors des 25 premières minutes. Le PSG n'a eu que 2-3 occasions, mais ils ont marqué en toute fin de match. » La sanction néanmoins d’une écrasante domination dans le jeu des hommes de Thomas Tuchel, face à un Sylvinho dont les choix sont davantage remis en question à chaque sortie.L’ailier lyonnais, dont les prestations depuis le début de la saison sont plus que mitigées, personnifient à lui seul les doutes de l’OL. « Quand tu es en confiance, tu réussis tout plus facilement, a rappelé Sylvinho. Quand tu réalises les mauvais choix, tu baisses la tête et tu fais moins les efforts. Je ne crois pas que cela soit un problème physique, mais plutôt mental avec un manque de confiance. »Avantage ou pas, l’OL « n'a pas le temps de gamberger en jouant tous les 3 jours », comme l’a indiqué Cornet. Sans Marcelo, forfait, et possiblement sans Thiago Mendes, incertain, Lyon se rendra à Brest avec l’obligation de faire un résultat. Tout en devant composer avec un turnover inéluctable pour gérer la multiplication des rencontres. « C'est difficile d'enchaîner 3 matchs dans la semaine, a tempéré Sylvinho. On a forcément besoin de tous les joueurs.» Cette densité doit remettre l’OL sur les bons rails. « On a besoin de cette petite victoire pour se relancer, a assuré Cornet. (…) On n'est qu'au début du championnat. Il ne faut pas s'alarmer. On continue à travailler et cela va tourner. » Le plus tôt sera le mieux.