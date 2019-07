Sylvinho (OL) : « Andersen est en bonne voie »

Interrogé en conférence de presse, Sylvinho, le nouvel entraîneur de l’OL, a confirmé que la venue de Joachim Andersen (Sampdoria Gênes) était en bonne voie. Le défenseur central danois doit s’engager pour cinq ans avec les Gones.

« Fekir peut tout faire sur un terrain »

Présent ce mardi en conférence de presse, Sylvinho a donné des nouvelles du marché estival de l’OL. Après avoir notamment accueilli Thiago Mendes et Ciprian Tatarusanu, le club du président Jean-Michel Aulas doit effectivement enchaîner avec la venue du défenseur central danois Joachim Andersen (23 ans, Sampdoria Gênes). «(ndlr : l'opération est estimée à 24 M€ + des bonus), a indiqué le successeur de Bruno Genesio devant les journalistes. J’en ai parlé avec Florian Maurice. Youssouf Koné a débuté ses vacances après la CAN. Pour le reste, on va jouer les premiers matchs amicaux et on verra si on a besoin de renforcer encore l’équipe. Je n’ai pas eu besoin de proposer des joueurs, Florian Maurice et Vincent Ponsot travaillaient déjà très bien avant mon arrivée ici. »Aujourd’hui, le technicien brésilien estime disposer d’un effectif de qualité. « Il y a beaucoup de qualité, sur le plan physique notamment.Je veux sentir mes joueurs donner le meilleur d’eux-mêmes. C’est toujours difficile physiquement de reprendre après les vacances. Mais ce moment est très important pour les joueurs. On fait beaucoup de réunions avec Juninho et Florian Maurice. J’ai beaucoup observé les joueurs et j’essaie d’être clair avec eux sur ce que je veux qu’ils fassent sur le terrain. (…) Nabil (Fekir) est un excellent joueur. Il est incroyable techniquement. C’est un niveau différent. Il peut jouer dans tous les systèmes. Il peut tout faire sur un terrain. »