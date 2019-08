Sylvinho fait le point sur le Mercato lyonnais

L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais Sylvinho a évoqué le mercato de son équipe ce mercredi en conférence de presse.

Sylvinho salue l'effort financier de JMA

Pas d'avancée avec Lopes

Cinq jours après la victoire inaugurale contre l’AS Monaco (3-0), Sylvinho s’est présenté devant les journalistes lyonnais ce mercredi. Détendu grâce au succès sur le Rocher, l’entraîneur de l’OL a balayé l’actualité lyonnaise. Qui dit actualité, dit forcément Mercato. Les dernières heures ont été agitées entre Rhône et Saône que ce soit dans le sens des arrivées que des départs. Quelques minutes avant de voir son technicien répondre aux questions, Lyon a officialisé un accord de principe avec le SCO Angers pour l’arrivée de Jeff Reine-Adelaïde.Le milieu de terrain espoir doit s’engager dans les prochaines heures après avoir satisfait à la traditionnelle visite médicale. Si l’Angevin était une cible de Florian Maurice, Sylvinho valide complètement l’arrivée de l’ancien Gunner et a d'ailleurs tenu à saluer l'effort financier fait par le club (25 millions d'euros + 5 de bonus). Preuve que tous les violons étaient accordés au sein de la cellule de recrutement. « On a un accord de principe avec Angers pour Reine-Adélaïde . COn espère qu'il va signer et faire une grande saison. » La polyvalence du Bleuet va permettre au Brésilien de jongler entre les systèmes et les postes. Un atout non-négligeable après les pertes de Tanguy Ndombélé et Nabil Fekir durant l’intersaison.Au rayon des départs, l’ancien latéral gauche de Barcelone a également annoncé le départ de Pape Cheikh Diop comme annoncé depuis mardi.« Cheikh est un grand joueur. Il faut respecter le joueur. Il voulait changer d'air. Hier, il m'a attendu très longtemps pour me dire au revoir. Je suis désolé qu'il parte. J'espère qu'il connaîtra un grand succès à Vigo. » Enfin concernant le dossier Anthony Lopes, Sylvinho n’a pas voulu se pencher trop longtemps sur le sujet.mais le coach lyonnais préfère ne pas rentrer dans ce débat. Il est satisfait du Gone sur le terrain et c’est tout ce qui compte. « Je veux qu'Antho Lopes se sente bien à l'entraînement et il se sent très bien. La prolongation est une discussion entre le président, son agent et Anthony. Je ne veux pas m'immiscer dans les discussions. »