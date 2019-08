Supercoupe d'Europe : Stéphanie Frappart désignée pour Liverpool - Chelsea

Mbappé : « Je dois encore me construire en tant que joueur »

Non, c'est flatteur d'être mis en avant mais ce qui m'intéresse c'est le terrain. Je remercie les Chinois pour l'accueil mais mes revendications n'étaient pas en rapport avec ce qui est extérieur au terrain. A aucun moment. Je suis un joueur de foot. Ce qui m'intéresse, c'est le terrain. J'arrive avec de très bonnes intentions durant cette reprise.J'ai laissé plein de portes ouvertes. Les gens ont dû se dire que c'était déplacé. Ce n'était pas le bon endroit pour ça. Je m'excuse. Je ne voulais pas voler la vedette aux autres joueurs. Les supporters m'en ont voulu aussi. Je m'excuse sans m'excuser car je le pensais aussi. Je veux gagner des titres dans mon intérêt et celui du PSG.J'en ai parlé avec le coach. On échange souvent sur l'animation, sur mon utilisation. Je suis très surpris que l’on dise que je veux jouer numéro 9 à la place d'Edi ( Edison Cavani ). Je n'ai jamais dit ça. C'est le meilleur buteur. Je veux jouer avec les grands joueurs. Être plus central, c'est bien pour mettre plus de buts, mais ce sont les titres qui m’importent le plus. Demain, nous allons jouer avec une intensité maximale. Nous allons tout faire pour gagner. « Ney » est comme d'habitude. Il a plein de qualités et il l'a montré pour son retour à l'entraînement. Je veux qu'il reste. Je lui ai dit ce que je pensais de la situation. C'est assez clair pour moi. C'est un joueur important ici et je veux qu'il reste.C'est le collectif qui décide de si tu peux prétendre au Ballon d'Or. Ce n'est pas mon objectif à court terme. Battre le record de buts ? Oui, c'est possible. Je dois progresser dans tout. Je dois encore me construire en tant que joueur. Je joue avec des joueurs de qualité. Cela m'aide.Je sais que Gueye arrive. C’est une très bonne recrue pour nous. C'est le club qui décide. On a un bon groupe, c'est certain.