Supercoupe d'Europe : Liverpool vient à bout de Chelsea

Ce mercredi soir à Istanbul, Liverpool a remporté sa quatrième Supercoupe d'Europe en s'offrant Chelsea au terme d'une rencontre à rebondissements (2-2, 5-4 t.a.b).



Adrian coupable puis héros

On aurait pu s’attendre à un rythme tranquille pour une rencontre calée entre les deux premières journées de Premier League. Mais il n’en a rien été. Mercredi soir, à Istanbul, Liverpool a attendu la séance de tirs au but pour s’offrir la Supercoupe d’Europe devant Chelsea. Un cinquième titre dans la compétition pour les Reds, et surtout un nouveau trophée européen sous Jürgen Klopp. Les coéquipiers de James Milner ont profité d'un doublé de Mané puis d'une parade d'Adrian lors des tirs au but pour s'imposer.Tout a commencé très fort dans cette rencontre évidemment très britannique dans l’âme. Salah a bien failli ouvrir le score à la sortie du premier quart d’heure (16eme) puis Chelsea, sévèrement giflé par Manchester United (4-0) dimanche, a décidé de réagir. Giroud a trop croisé sa frappe lors d’un contre express (16eme) avant que Pedro – très inspiré - ne trouve la barre d’une lourde frappe du gauche (22eme). Portés notamment par un Kanté des grands soirs, les Blues ont insisté jusqu’à trouver la faille grâce à l’inévitable Giroud,Quatre minutes plus tard, Pulisic a cru faire le break (40eme) mais a vu son but être logiquement refusé pour hors-jeu.Voyant son équipe être clairement bousculée, Jürgen Klopp a donc décidé de changer dès la mi-temps. Exit Oxlade-Chamberlain, place à Roberto Firmino. Et le Brésilien na pas tardé à donner raison à son coach puisque trois minutes après le retour des vestiaires, il a décalé Mané dans la surface pour l’égalisation des siens, après un joli service de Fabinho (1-1, 48eme). Suite à un deuxième acte plus calme et équilibré – bien que marqué par un nouveau but refusé pour hors-jeu à Chelsea -,, Mané reprenant d’un plat du pied sous la barre un service de… Firmino (2-1, 95eme).C'est alors qu'Adrian, titulaire à la place d'Alisson et très bon mercredi soir, a décidé de devenir l'homme de la soirée. D'abord en s'imposant superbement devant Abraham (98eme), du pied. Puis en concédant un penalty devant le même attaquant deux minutes plus tard, que Jorginho s'est fait un plaisir de transformer (2-2). Et enfin, toujours face au jeune attaquant anglais,Un héros inattendu.