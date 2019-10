Suisse/Young Boys : Nsame et Ngamaleu buteurs héroïques

Pas de panique, les Camerounais s’en occupent. En D1 de Suisse, Jean-Pierre Nsame et Nicolas Moumi Ngamaleu n’arrêtent pas de faire parler d’eux. A l’image de leurs performances depuis le début de la saison, les deux Lions Indomptables ont encore offert une précieuse victoire à leur club, Young Boys, dimanche face à Thun (4-2), en match comptant pour la douzième journée de Super League suisse.Menée 0-1 dès la 24minute de la première partie, les deux Camerounais vont porter leur équipe sur leurs épaules. Et c’est d’ailleurs Nicolas Moumi Ngamaleu qui va être le premier à se mettre en évidence deux minutes seulement après l’ouverture du score. En bon renard de surface, le joueur de 25 ans profitait d’un cafouillage dans la surface de vérité adverse pour inscrire son quatrième but de la saison (1-1, 26). Une quinzaine de minutes plus tard, l’ancien pensionnaire de Rheindorf Altach en Allemagne s’illustre de nouveau, mais cette fois en tant que passeur décisif pour son compatriote Jean-Pierre Nsame, buteur pour la onzième fois en 12 matchs de championnat cette saison.Les champions de Suisse en titre ensuite réussi à mener 4-1 grâce à un doublé d’Assale, avant que Kablan ne réduise le score (4-2) sur penalty à la 86. Young Boys (28 points) demeure premier au classement avec deux points de plus que son dauphin le FC Bâle (26 points).