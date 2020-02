Suisse : Nsame marque, Young Boys reprend des couleurs

Le saviez-vous? Le 27 octobre 1998, la foudre a tué toute une équipe de football en RDC https://t.co/raMleAO9VA — LeCongolais (@LeCongolais) October 27, 2018

C'était lors d'un match entre Basangana et Bena Tshadi à Kinshasa. La foudre s'est abattue sur la pelouse faisant 11 mors du Bena Tshadi. Les joueurs de l'équipe qui jouait à domicile ont tous survécus ! Les fans de Bena Tshadi sont convaincus que ce qu’il s’est passé est un acte de sorcellerie de la part des supporters du Basangana. Même si les autorités locales n'ont pas pu prouver cela, dans l'une des plus grosses tragédies du pays causant 11 morts et 30 blessés. Si plusieurs accusent la sorcellerie, d'autres penchent sur le côté plus technique de l'accident. On aurait enfin trouvé une explication scientifique : les joueurs de Basangana auraient opté pour des crampons moulés, tandis que ceux de Bena Tshadi auraient préféré des crampons vissés en métal. Ce dernier est un conducteur direct de l'électricité. A lire aussi >> Sorcellerie au sein de la sélection sénégalaise: Kasperczak fait d’effroyables révélations !