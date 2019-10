Suède : Une statue pour Ibrahimovic à Malmö

LE JOUEUR DE LA SEMAINE : ACHRAF HAKIMI (MAROC – DORTMUND)

LE 11 TYPE AFRICAIN DE LA SEMAINE (4/3/3)

Achraf Hakimi n’est pas prêt d’oublier cette dernière semaine. Auteur d’un doublé tonitruant en Ligue des Champions sur le terrain du Slavia Prague, le latéral gauche a marqué un nouveau but samedi face à Fribourg (2-2). Avec 4 buts inscrits en 12 matchs toutes compétitions confondues, le Lion de l’Atlas a déjà amélioré ses statistiques de la saison dernière (3 buts en 28 matchs). Dans la forme de sa vie, le joueur prêté par le Real Madrid se rappellera sans doute longtemps de ces quelques jours, mais pour une toute autre raison. En mettant son pouce à la bouche au moment de célébrer son premier but de la semaine, Achraf Hakimi a fait savoir qu’il allait être papa pour la première fois. Une nouvelle officialisée le lendemain sur les réseaux sociaux par le joueur et sa compagne.Très rassurant dans les airs comme au sol, Alfred Gomis n’a rien laissé passer face à Strasbourg. Son troisième « clean-sheet » de rang à domicile permet aux Dijonnais de remporter leur deuxième succès consécutif.Formé au FC Barcelone, l’international Espoirs espagnol Adama Traoré pourrait encore porter les couleurs du Mali. Le succès surprise de Wolverhampton à Manchester City (0-2) porte la marque de son doublé.Impeccable défensivement à Toulouse, Mexer a aussi cherché à venir jouer plus haut pour apporter le surnombre, délivrant sa première passe décisive avec Bordeaux. Très propre techniquement, il n’a pas oublié non plus de mettre de l’impact dans les duels.Infranchissable dans les airs, Willy Boly a été le socle défensif des Wolves, auteurs de la sensation de la semaine face à Manchester City (0-2). Une habitude pour l’ancien Auxerrois, dont le nom revient du côté d’Arsenal.Achraf Hakimi n’est pas prêt d’oublier cette dernière semaine. Auteur d’un doublé tonitruant en Ligue des Champions sur le terrain du Slavia Prague, le latéral gauche a marqué un nouveau but samedi face à Fribourg (2-2). Avec 4 buts inscrits en 12 matchs toutes compétitions confondues, le Lion de l’Atlas a déjà amélioré ses statistiques de la saison dernière.Lors de la large victoire du PSG sur Angers (4-0), Idrissa Gueye a fait montre de son volume de jeu habituel, avec un bon nombre de ballons récupérés et des orientations inspirées. Un but viendra récompenser son travail en seconde période.Valeur sûre d’une équipe mal partie en Serie A, Franck Kessié n’a pas tremblé au moment de transformer le penalty qui donnera une importante victoire aux Rossoneri. Précieux ensuite pour conserver cet avantage.Gaël Kakuta a parfaitement mené la manoeuvre face à Marseille (3-1). Décisif sur l’ouverture du score, l’ancien Espoir de Chelsea s’est multiplié, réussissant à peu près tout ce qu’il entreprenait.Entré en fin de match, Fousseni Diabaté a été un danger permanent pour la défense marseillaise. C’est lui qui d’une passe splendide lance Mendoza vers le troisième but, scellant le succès des Picards (3-1).Titularisé pour la première fois avec Nîmes dimanche à Lille, Kevin Denkey a su rendre la confiance accordée par son entraîneur. Mobile et puissant, il a beaucoup osé et s’est trouvé parfaitement placé pour marquer le second but des Crocos en seconde période.Utilisé au poste de milieu offensif gauche par Christian Gourcuff, Moses Simon est en train de faire son trou à Nantes. Face à Nice, le Super Eagle a distillé un ballon de but à Kalifa Coulibaly, buté deux fois sur Benitez avant de marquer le but de la victoire en toute fin de match