Strootman confirme avoir été poussé vers la sortie

Présent ce vendredi en conférence de presse, le milieu de terrain marseillais Kevin Strootman est revenu sur les critiques concernant son niveau de jeu. L’international néerlandais a aussi confirmé que le président Jacques-Henri Eyraud avait essayé de le transférer cet été.

Strootman : « Je sais comment ça fonctionne dans le monde du foot »

Strootman : « J'ai une relation spéciale avec Garcia »

Je suis positif car on a mal commencé, mais on a ensuite gagné trois matchs. Contre Montpellier, c'était notre meilleur match mais on n'a pas gagné. A Dijon, on devait l'emporter car c'était une équipe qui n'avait qu'un point au classement. On a concédé trop d'occasions. Contre Montpellier, on a fait 25 tirs… Tu dois gagner un match comme ça. Ici, le championnat est comme ça, toutes les équipes peuvent gagner. Tu ne peux pas parier car c'est toujours 50/50.Je dois améliorer mes performances, mais j'ai de meilleures sensations dans l'équipe, dans le club. Je ne veux pas parler sur mon jeu. Il se dit déjà beaucoup de choses dans les journaux… Pour moi, le plus important, ce sont les paroles de mon coach.Oui, c'est vrai. Le président l’a dit comme ça. Ce n’est pas une bonne sensation quand quelqu'un te dit que c'est mieux si tu pars. Mais je sais comment ça fonctionne dans le monde du foot. Parfois, un joueur veut partir et il reste et d'autres fois, un président veut qu'un joueur parte et il reste, c’est comme ça. L’année dernière n’était pas bonne. Je veux mieux faire. J’ai parlé avec le coach. Il m'a dit : « si tu restes, tu es un joueur de notre équipe et je vais tout faire pour te donner confiance et aider l’équipe ». Marseille a payé beaucoup d'argent pour moi. C'est une responsabilité en plus. Je sais que c'est en gagnant que je vais gagner la confiance des supporters.C'est un poste nouveau pour moi, je parle beaucoup avec le coach. C'est un rôle important, je dois améliorer beaucoup de choses. Je dois faire attention à mon placement.J'ai une relation spéciale avec Garcia, mais j'ai parlé le premier jour avec le nouveau coach et il m'a donné sa confiance. C'est un très bon coach. On ne peut pas les comparer. Tout le monde parle mal de Garcia, mais il avait fait aussi de bonnes choses la première saison.