Strasbourg : Le Lyonnais Diop ciblé

Après une saison étincelante, Nicolas Nkoulou garde le bon rythme sous le maillot du FC Torino cette année. Le défenseur camerounais enchaîne de belles performances. Et ses échos sont parvenus aux oreilles de Toni Conceiçao qui a (presque) fait l’une de ses priorités. En quête des meilleurs profils pour l’équipe du Cameroun qu’il entraîne, le technicien portugais ambitionne de rencontrer le défenseur turinois. Conceiçao souhaite le convaincre de revenir sur sa décision de ne plus arborer les couleurs de son pays. Objectif : l’avoir au sein des Lions Indomptables en vue de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) que Le Cameroun abrite l’année prochaine.« Si [Nicolas] Nkoulou et [Joël] Matip par exemple ont choisi de ne plus revenir, c’est qu’il y a eu des problèmes par le passé, a-t-il déclaré dans un entretien avec le quotidien gouvernemental mercredi. Personnellement, ce qui s’est passé ne m’intéresse pas. Je veux me focaliser sur le présent et sur le futur. Dans les prochains jours, nous allons rencontrer Nicolas Nkoulou. Tout dépendra de sa disponibilité. On verra s’il est prêt mentalement et techniquement à défendre à nouveau les couleurs du pays. Bien sûr, on fait totalement confiance à ceux qui sont là parce qu’à son poste, au niveau des défenseurs centraux, on est bien servi ». Selon le programme qu’il a établi, Conceiçao va prospecter dans certains championnats d’Europe. « Dans les prochains jours dit-il, nous irons superviser les joueurs en Belgique, en France, en Espagne, en Italie ». Avant de retourner au Cameroun pour préparer la double confrontation avec le Mozambique en mars, dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2022.