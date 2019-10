Strasbourg : Lala revient sur son été agité

Lors de la 9eme journée de Ligue 1, Monaco a replongé samedi en étant battu à Montpellier (1-3). Après deux succès consécutifs en championnat, l'ASM est retombée dans ses travers.

Le debrief

L’instant T :

Monaco a pris l’eau à Montpellier, et pourtant, l’ASM s’est créé les meilleures occasions en début de match. Peu avant la demi-heure de jeu, les Monégasques ont même mis au supplice la défense montpelliéraine sur une action de Fabregas et Golovin, mais la frappe du Russe est passée juste à côté. Ah, si Monaco avait ouvert le score, qui sait quelle incidence cela aurait eu sur la physionomie de la partie…

Les buts

Les tops et les flops

Florent MOLLET (8)

Joris CHOTARD (7)

Kamil GLIK (3)

La feuille de match

MONTPELLIER - MONACO : 3-1

Montpellier

Monaco

Tout est parti d’une glissade de Benoît Badiashile, et avec lui, c’est toute l’équipe de Monaco qui s’est vautrée. Quand le jeune défenseur central monégasque a rendu un ballon à l’adversaire en perdant ses appuis, on jouait depuis une demi-heure et l’ASM dominait les débats. Deux fois, les hommes de Leonardo Jardim étaient même passés tout près d’ouvrir le score. Mais ce premier but si important, c’est Montpellier qui l’a inscrit sur l’action née de la glissade de Badiashile. Et à partir de là, tout s’est compliqué pour le club de la Principauté. La défense, à l’image de Kamil Glik toujours aussi navrant, est retombée dans ses travers et le MHSC en a allègrement profité. C’est simple, dans ce seul dernier quart d’heure de la première période, les Héraultais auraient pu faire trembler les filets quatre ou cinq fois si Benjamin Lecomte n’avait pas sorti le grand jeu.Avec autant de cadeaux faits à l’adversaire et un retard de deux buts à la mi-temps, Monaco s’est tiré une balle dans le pied et a offert le match sur un plateau à Montpellier. La débandade s’est même poursuivie au retour des vestiaires, et quand le tableau d’affichage a affiché 3-0 pour le MHSC, on a compris que la mission de l’ASM devenait impossible. Pour une fois assez décevant, le duo Slimani-Ben Yedder ne s’est presque jamais trouvé. Et c’est d’autant plus frustrant que dès que les deux attaquants monégasques ont réussi à combiner, cela a abouti au seul but de Monaco de la soirée. Tard, bien trop tard. Au lieu d’enchaîner une troisième victoire d’affilée, le club de la Principauté retombe à la 14eme place au classement, avec un seul point d’avance sur le 20eme. Loin de Montpellier, décidément irrésistible à domicile, et désormais 6eme de Ligue 1.But de Montpellier ! Badiashile glisse en voulant contrôler un ballon au milieu du terrain. Laborde en profite et sert Mollet qui avance en direction de la surface adverse. Le meneur de jeu montpelliérain décale Laborde et qui déborde et centre pour… Mollet, qui a suivi l’action et vient tromper Lecomte de la tête à bout portant.But de Montpellier ! A force de pousser, le MHSC fait déjà le break. Sur un corner venu de la droite, Delort place une tête que Lecomte repousse. Mais Pedro Mendes a suivi et marque dans le but vide.But de Montpellier ! Côté droit, Mollet envoie un centre magnifique en direction du deuxième poteau. Dans le dos de Maripan, Delort est absolument seul pour envoyer sa demi-volée au fond des filets.But de Monaco ! Dos au but dans la surface, Slimani joue en remise vers Ben Yedder. L’attaquant monégasque élimine Cozza avec un crochet puis trompe Rulli grâce à une merveille de ballon piqué.Le premier but est un modèle de contre parfaitement joué par Montpellier. Avec un joueur à l’origine et à la finition : Florent Mollet. Le déplacement du meneur de jeu montpelliérain dans la surface adverse est à montrer dans toutes les écoles. En plus de son but, l’ancien Messin a offert le troisième à Delort avec un centre majestueux. Un match XXL.Le jeune Joris Chotard confirme match après match qu’il peut avoir du temps de jeu en Ligue 1 cette saison. Même s’il profite surtout de la suspension de Ferri et de l’absence de Savanier, ce pur produit du centre de formation montpelliérain apporte une justesse technique intéressante dans l’entrejeu. Et il se bat ! Le troisième but du MHSC vient d’un gros travail de sa part.C’est un peu toujours la même histoire depuis le début de la saison. Kamil Glik avait montré un meilleur visage la semaine dernière contre Brest, mais à Montpellier, il est retombé dans ses travers. Lent, beaucoup trop lent, le Polonais a encore été en galère quasi-automatiquement à chaque fois que Montpellier a attaqué.Temps agréable – Pelouse en bon état: M.Letexier (: Mollet (31eme), P.Mendes (39eme) et Delort (56eme) pour Montpellier - Ben Yedder (69eme) pour Monaco: Cozza (46eme) pour Montpellier - Golovin (58eme) pour Monaco: Golovin (81eme)Rulli () – P.Mendes (), Hilton (cap) (), Cozza () - Sambia (), Chotard () puis Congré (89eme), D.Le Tallec (), Oyongo () - Mollet () puis Ristic (82eme) - Laborde (), Delort () puis S.Camara (58eme): Bertaud (g), M.Suarez, Dolly, Skuletic: M.Der ZakarianLecomte () – Maripan () puis Aguilar (69eme), Glik (cap) (), B.Badiashile () - G.Martins (), Fabregas () puis K.Baldé (69eme), T.Bakayoko (), Ballo-Touré () - Golovin () - Ben Yedder (), Slimani () puis A.Silva (86eme): Benaglio (g), Jemerson, G.Dias, Augustin: L.Jardim