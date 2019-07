Strasbourg débauche un jeune du PSG

Idrissa Gueye s'engagera avec le PSG jusqu'en 2024 la semaine prochaine https://t.co/Dru0O6S08P pic.twitter.com/X08Y8xSAqw — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 25, 2019

Le PSG a comblé ses manques de la saison passée

Neymar, Trapp, Kurzawa : Des possibles départs qui seront compensés

Lancé en janvier dernier, le feuilleton Idrissa Gueye au PSG est plus proche que jamais de sa conclusion . Comme le confirme L’Equipe ce vendredi, Paris a trouvé un accord avec Everton pour le transfert du milieu international sénégalais (29 ans, 63 sélections). Le club de la Capitale, après avoir finalisé les derniers détails de l’opération, devrait débourser autour de 32 millions d’euros (hors bonus) pour racheter les trois années de contrat de l’ancien Lillois.Une offensive de dernière minute de Manchester United l’a fait se questionner.Mais il était convaincu depuis le Mercato hivernal par le discours de Thomas Tuchel, qui avait fait de Gueye sa priorité pour renforcer l’entrejeu.Une vraie marque de confiance sur un sujet sensible depuis des mois. Avec l’arrivée imminente de Gueye, finaliste malheureux de la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal contre l'Algérie (0-1), le champion de France en titre devrait finaliser la première phase de son Mercato estival, en comblant les manques hérités de la saison dernière. Il a ainsi recruté trois joueurs confirmés pour renforcer la densité de son effectif au milieu, avec Ander Herrera, Pablo Sarabia et Gueye. Il a enfin tenté deux paris avec des jeunes, Marcin Bulka et Mitchel Bakker. L’Equipe explique que le PSG ne recrutera désormais plus, à part pour compenser les éventuels départs. Il y a bien évidemment le cas Neymar qui focalise l’attention, le Brésilien ayant affirmé son envie de quitter Paris revenir au FC Barcelone . Mais Kevin Trapp et Layvin Kurzawa sont aussi candidats à l’exil. S’ils venaient à partir, ils seraient a priori remplacés. Mais le PSG se satisfait de la construction actuelle de son effectif.