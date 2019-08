Steven Nzonzi (AS Rome) vers la Turquie ?

Le FC Barcelone a fait une offre entre 60 et 80 millions d'euros plus Philippe Coutinho au Paris Saint-Germain en échange de Neymar mais elle était insuffisante selon le club de la Capitale.

La valeur de Coutinho pose problème

Depuis la sortie médiatique de Leonardo samedi dernier, conjuguée à la gronde des supporters du PSG dimanche au Parc des Princes, l’avenir de Neymar dans le club de la Capitale est plus qu’incertain. Chaque jour qui passe le rapproche un peu plus de la sortie et ce qui n’est pas pour lui déplaire. Mais finira-t-il au Barça ou au Real Madrid , ses deux seuls réels courtisans ?Mis sous pression par l’intérêt madrilène, les Blaugrana sont passés à l’action comme annoncé depuis quelques jours. Les discussions l’ont du moins été de manière orale si l’on en croit les informations du Parisien. Neymar et Philippe Coutinho (Brésil)[/caption]Sans surprise, le Barça ne peut se permettre de lâcher les 200 millions d’euros voulus par le PSG en cash, il reste sur sa ligne de conduite en cherchant à inclure un joueur au minimum dans la transaction.. Une addition qui amène donc plus ou moins vers le montant voulu par le PSG. Or, le club de la Capitale a jugé cette offre insuffisante notamment en raison de la valorisation du joueur barcelonais, qui a le profil du remplaçant idéal, beaucoup trop haute à son goût. Le PSG reste inflexible dans la gestion du dossier Neymar et ne compte pas déroger à ses principes. Malgré les envies d’ailleurs du n°10,aperçue contre Nîmes dimanche dernier au Parc. S’il reste encore trois semaines pour que toutes les parties accordent leur violon, le saga Neymar n’a pas fini d’offrir de nouveaux rebondissements.