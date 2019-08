Stephy Mavididi (Juventus Turin) prêté à Dijon (officiel)

Mercredi soir, la rencontre entre Nice et Marseille (1-2) a été provisoirement interrompue en raison de chants et de banderoles à caractère homophobe. Des agissements fermement condamnés par Didier Deschamps ce jeudi, en marge de l'annonce de la liste de l'équipe de France.

Deschamps : « Être intransigeant par rapport à ces événements »

C'est un phénomène qui devient de plus en plus récurrent depuis le début de la saison en Ligue 1 et en Ligue 2 : les interruptions temporaires de matchs en raison de chants ou de banderoles à caractère homophobe.Invité à réagir à ce sujet en marge de l'annonce de la liste des Bleus, Didier Deschamps a condamné ces agissements, tout en invitant à la réflexion.« C’est très clair que, quelle que soit la forme de contestation qu’il peut y avoir, il n’y a pas de place pour ça, a affirmé l'ancien entraîneur de l' OM en conférence de presse. Les décisions appartiennent aux instances. Il faut faire en sorte qu’elles soient le plus appropriées.Je ne dis pas qu’il ne faut pas prendre cette décision, mais c’est un problème vraiment difficile à régler et cela demande certainement une réflexion très approfondie. Il est possible qu’il y ait une forme de provocation à vouloir une banderole pour arrêter le match. Il faut être intransigeant par rapport à ces événements. » A titre d'exemple, les rencontres disputées ces dernières semaines entre Nancy et Le Mans (4eme journée de Ligue 2) et entre Brest et Reims (3eme journée de Ligue 1) ont ainsi été interrompues quelques minutes durant car des chants à caractère présumé homophobe descendaient des tribunes.