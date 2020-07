Stéphane Ruffier (ASSE) refoulé à l’entrée de l’Etrat

Stéphane Ruffier s’est vu interdire ce mercredi l’accès au centre d’entrainement de l’AS Saint-Etienne.

La rupture est définitivement consommée entre Stéphane Ruffier et son club de l’AS Saint-Etienne. Ce mercredi, et au lendemain de sa mise à pied par le club, l’expérimenté gardien de but a appris qu’il n’était plus le bienvenu au centre d’entrainement des Verts. Alors qu’il s’est présenté pour assister comme spectateur au match amical de l’équipe stéphanoise face à Charleroi, l’ex-portier international s’est vu remettre un courrier par un huissier de justice. Celui-ci lui indiquait sa mise en demeure, de même que son incapacité à entrer dans les locaux du club.

Cet épisode confirme, si besoin était-il, que le point de non-retour a été atteint entre le joueur et sa direction. A 33 ans, et après neuf ans passés au club, Ruffier va très certainement devoir se trouver un point de chute. Une issue qui semblait déjà inévitable au vu de la manière dont s’est déroulé sa cohabitation avec Claude Puel lors de la saison écoulée. Il n’empêche, il y avait des manières nettement plus élégantes de lui indiquer la porte de la sortie.

Un clash Debuchy – Puel ?

En tant que joueur cadre de l’équipe et aussi capitaine de la formation forézienne, Ruffier aurait pu espérer plus d’estime de la part de ses responsables, à défaut de bénéficier d’une certaine reconnaissance. Et son cas n’est pas nécessairement isolé à l’ASSE. Ce mercredi, et avant les évènements de l’après-midi, il y a aussi eu une altercation verbale entre Mathieu Debuchy, un autre taulier de l’équipe, et Claude Puel, d’après ce que rapporte L’Equipe. A deux semaines de la finale de la Coupe de France, la maison verte connait de drôles de turbulences.