Stéphane Jobard (Dijon) impliqué dans une affaire de vol

Suite à l’affaire du Niçois Lamine Diaby-Fadiga, qui a été remercié après avoir reconnu être l'auteur du vol de la montre de son coéquipier Kasper Dolberg, L'Equipe revient sur une histoire de vol au sein du club de Dijon.

Une affaire de vols dans le vestiaire de Dijon



Revenu cet été à Dijon, au poste d'entraîneur n° 1, Stéphane Jobard avait été exfiltré du club au printemps 2018 pour une affaire de vol aux dépens d'un autre membre du staff https://t.co/2hjpEwTvHF pic.twitter.com/o03dSKLzlS

Il n'y a pas que les joueurs pour qui peuvent être coupables de vols au sein de leurs propres vestiaires. Il peut arriver que des membres du staff soient aussi tentés. C'est ce qui est arrivé il y a quelques mois à Stéphane Jobard, actuel entraîneur numéro 1 à Dijon, a-t-on appris dans l’édition de ce mercredi de L’Equipe. Après plusieurs années de bons et loyaux services au sein du DFCO, de joueur à entraîneur adjoint de l’équipe première, le natif de Langres a brusquement quitté ses fonctions pour rejoindre l'OM de Rudi Garcia au printemps 2018. Si de l’extérieur ce départ à ressemblait à une belle promotion, il cachait visiblement des raisons moins louables : une affaire de vol dans le vestiaire. « Aujourd'hui, c'est du passé, affirme le président dijonnais Olivier Delcourt dans les colonnes du quotidien sportif.Stéphane a eu un coup de folie, il s'en est excusé auprès de ses collègues, des joueurs et de moi-même. »Selon L’Equipe, les faits en question sont plutôt lourds. Au sein de l’actuelle lanterne rouge de L1, des joueurs et des membres du staff s’adonnent à des parties de poker. Nicolas Didry et Stéphane Jobard se retrouvaient notamment en milieu de semaine pour « bluffer » ensemble. La totalité des gains n'était pas démesurée, mais elle pouvait approcher les 1 000 euros par soirée. Doué aux cartes, le kiné raflait souvent la mise et rangeait précieusement son pactole dans son casier, le temps de la séance d'entraînement. Les semaines passent et Didry se rend compte que son petit pécule diminue. Il se tourne donc vers le responsable de la sécurité, qui a sous les yeux la preuve que l'auteur des vols est... Stéphane Jobard, à l'époque coach adjoint. De leur côté, les joueurs avaient remarqué la disparition crampons. À la suite de cette affaire, les deux parties se sont séparées « d'un commun accord » selon les dires du boss du DFCO. Une séparation de courte durée. A l’été 2019, Dijon cherche un nouveau coach après une saison catastrophique et une place en L 1 sauvée lors des barrages. Après l’étude de plusieurs possibilités, Olivier Delcourt a rapidement songé au retour de son ex-protégé. Lui-même poussé par la sortie après le départ de Garcia du banc olympien « Stéphane est un grand professionnel, un historique. Je souhaitais qu'il revienne en toute connaissance de cause. Compte tenu des circonstances, c'était extrêmement compliqué mais son amour du club l'a emporté. (…)Dans la vie, on a tous le droit de faire une erreur. »