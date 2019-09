Steeve Yago quitte Toulouse pour Caen (officiel)

Le feuilleton est terminé : l'attaquant international colombien Radamel Falcao quitte officiellement Monaco pour Galatasaray.

« Je souhaite le meilleur pour l’avenir de Monaco »

Après avoir annoncé les arrivées de Florin Andone (Brighton) et Mario Lemina (Southampton) , Galatasaray termine en beauté. Les négociations ont duré plusieurs semaines, mais l’attaquant international colombien Radamel Falcao (33 ans) quitte bel et bien Monaco pour poursuivre sa carrière sous les couleurs des champions de Turquie en titre, où évoluent notamment Ryan Babel, Sofiane Feghouli, Younès Belhanda, Steven Nzonzi, Jimmy Durmaz et Fernando Muslera.l’ancien joueur de l’Atlético Madrid a paraphé un bail de trois ans avec la formation stambouliote.Alors queEl Tigre a choisi de relever un nouveau challenge sous les ordres de Fatih Terim, l’ASM ayant accueilli Wissam Ben Yedder, Islam Slimani et Jean-Kevin Augustin pour booster son secteur offensif. « Il est temps pour moi de quitter l’AS Monaco, indique le natif de Santa Marta dans un communiqué publié ce lundi soir. Un club unique qui m’a apporté de très grandes joies, tant sur le plan sportif que personnel. Parmi les nombreux souvenirs que je garderai avec moi, resteront tous ces buts inscrits avec le maillot à diagonale et bien sûr, le trophée de Champion de France remporté au bout d’une saison extraordinaire. Je tiens à remercier tout le monde au Club, les supporters ainsi que SAS le Prince Albert, pour le soutien et la confiance qui m’ont toujours été témoignés. Et je souhaite le meilleur pour l’avenir de l’AS Monaco. Daghe Munegu ! »