Stade d'Ebimpé : deux voleurs lancent les hostilités

Malgré les difficultés dues à la crise du #covid19, la construction du Stade olympique d’Ebimpé est terminée.



🏟️ Cet ouvrage exceptionnel, implanté sur la commune d’Anyama au Nord d’Abidjan, pourra accueillir 60 000 supporters. pic.twitter.com/mPVFJ7SFEa — Amadou Gon Coulibaly (@AmadouGon) May 27, 2020

Stade Olympique d'Ebimpé !

Un Vigile de l'entreprise de construction ( BCEG ) et son cousin ont organisé un vol dans le Stade. Ils ont voulu emporter les nouveaux meubles de luxe de la salle VIP. Les deux (02) voleurs ont été appréhendés par la Gendarmerie. pic.twitter.com/dcX1MHqX9E — badciss (@Badciss) May 26, 2020

En effet, alors que Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly avait annoncé que le stade de capacité de 60 000 places et situé sur la commune d’Anyama, au Nord d’Abidjan, est désormais prêt, une tentative de vol a eu lieu dans l'enceinte."Un vigile et son cousin ont été appréhendés dans la nuit du 25 mai dernier par des éléments de la Gendarmerie nationale en flagrant délit de vol au tout nouveau Stade Olympique d’Ebimpé. Selon l’Office National des Sports, il s’agit d’un vigile de l’Entreprise Building Construction Engineering Group ( BCEG ) et son cousin qui « ont voulu emporter les nouveaux meubles de luxe de la salle VIP", a précisé le site 7info.ci.Les voleurs ont été appréhendés par la Gendarmerie en poste dans ce complexe Sportif. "Le Ministère des Sports félicite la Gendarmerie et exhorte la population a plus de civisme", a indiqué l'ONS.A lire aussi >> Côte d'Ivoire - CAN 2023 : les émissaires de la CAF satisfaits de l'avancée des travaux