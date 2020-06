St-Etienne : Deux jeunes signent pro

Lors d’un entretien avec le site de Young Boys, Nsame a donné sa réponse à la question de savoir qui est le meilleur joueur africain de tous les temps.

Didier Drogba est « un vrai champion »

En s’autoproclamant joueur africain le plus talentueux devant Samuel Eto’o et Didier Drogba, El Hadji Diouf a relancé l’éternel débat sur l’identité du meilleur joueur africain de tous les temps. Jean-Pierre Nsame n’a pas échappé à cet exercice. Quand on lui demande qui est réellement le meilleur, le joueur de Young Boys avoue avoir une préférence. Et ce n’est cependant ni Roger Milla, ni Samuel Eto’o. « Milla, malheureusement, je ne l'ai jamais vu jouer en direct. Mais bien sûr j'ai vu des photos, y compris de la Coupe du monde 1990 en Italie, et j'ai beaucoup entendu parler de lui. C'est un grand joueur de l'histoire du football camerounais. Et puis nous avons aussi Samuel Eto'o », a-t-il confié au site internet de son club.Pour l’attaquant, « quand il s'agit de nommer l’un des plus grands du continent africain, je dis : Didier Drogba. D'une part parce qu'il a remporté plusieurs titres différents avec Chelsea, dont la Ligue des Champions 2012. Et d'autre part parce qu'il est une personne humble. Il ne fait pas les gros titres, il ne fait pas des déclarations publiques sur toutes sortes de sujets. Pour moi, c'est un vrai champion avec son apparence ».