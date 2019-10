Sporting CP : Yannick Bolasie brille de mille feux

"Tout le monde pense que nous allons gagner..."

Les choses sont plus difficiles car on ne joue pas à domicile. Nous devons tout recommencer. Il y a eu 3-0 contre le Real Madrid mais nous ne débuterons pas le match face à Galatasaray avec un avantage de trois buts. Tout le monde pense que nous allons gagner contre Galatasaray parce que nous avons battu le Real. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Nous avons l'occasion de démontrer que nous avons beaucoup de qualités, comme nous l'avons fait lors de nos trois derniers matchs.C'est un peu compliqué. Honnêtement, je ne sais pas si Mauro est prêt . On va le tester à l'entraînement. Il était avec nous à Bordeaux mais il n'aurait pu jouer que les dix dernières minutes. Dimanche, il a fait un entraînement hier sans douleur (ndlr : il était touché aux adducteurs), il va en faire un autre ce lundi. C'est difficile parce qu'il manque de rythme : il n'a pas joué durant de longues semaines. Je dois attendre. Nous allons discuter avec Mbappé et Choupo-Moting pour trouver une solution pour demain.Il est capable de débuter mais il ne pourra pas jouer 90 minutes. On prendra une décision après l'entraînement. Tout dépend des espaces que l'on cherche. Contre Bordeaux, on les a trouvés avec Neymar en position de numéro dix et Di Maria et Mbappé un peu plus haut. Kylian peut jouer à gauche, il peut être très dangereux en neuf. Là, puisque nous manquons d'un numéro neuf, peut-être qu'il jouera dans l'axe. Mais la question est de savoir s'il doit commencer ou finir le match.Oui, nous avons des objectifs très précis. Mais je ne peux pas les donner en conférence de presse. Ça reste entre nous. Il y a des choses qui concernent la précision et la justesse dans le dernier geste. D'autres sont différentes à chaque match. Pour le moment, l'important est qu'il regagne sa confiance. Je ne veux pas arrêter de le pousser et de faire en sorte qu'il joue avec le meilleur état d'esprit et dans la meilleure forme.Non, pas pour la préparation. Tout le monde nous dit que l'atmosphère ici est incroyable. Notre défi consistera donc à montrer notre qualité sous la pression et l'atmosphère d'un grand club comme Galatasaray. Mais cela n'influence pas notre manière de préparer un match.Ils ont aussi beaucoup de joueurs de qualité et d'expérience, comme Babel. C'est toujours compliqué de jouer contre Falcao . Il a démontré sa valeur durant de longues années. On doit être attentif à tout. Il n'y a pas de plan anti-Falcao. Mes défenseurs le connaissent bien mais notre plan est surtout collectif.