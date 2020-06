Portrait - Souleymane Aw, la nouvelle pépite sénégalaise du FC Barcelone

Connu pour sa force, son mental et son charisme exceptionnels, Rigobert Song fait partie de la race des défenseurs africains qui ont le plus marqué la planète football.

Song, une référence pour Puyol

D’un record à un autre

Une carrière bien remplie

Puissant, combatif, terrifiant, froid, agressif et infatigable… Rigobert Song était un guerrier sur le terrain. Crinière blonde au vent, les griffes toujours ressorties, le défenseur emblématique du Cameroun aura symbolisé (presque) à la perfection l’image du véritable lion « indomptable ». Face à lui, soit le joueur passe et la balle reste, soit le joueur et la balle ne passent pas tout simplement. « Le plus agressif, c’était Rigobert Song. Il te découpait, mais toujours avec classe. Un gentleman casseur. Tu le voyais arriver en courant, il prenait le ballon, toi, l’herbe et l’arbitre s’il était à côté. Il donnait sa vie sur le terrain », avait déclaré Khalidou Fadiga à L’Equipe.Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de l’histoire du continent, Rigobert Song est aussi connu pour avoir inspiré de nombreuses générations de footballeurs. Africains comme Européens, beaucoup ont compris que pour exceller en défense, il fallait lui ressembler. Carles Puyol a vite appréhendé la chose. Au point où, Rigobert Song est devenu son idole. Pour l’ex-capitaine du Barça et de l’Espagne, le Camerounais était l’incarnation de l’autorité naturelle sur le terrain. « J’ai beaucoup admiré Rigobert Song, il était une vraie référence pour moi. Rigobert dégageait une aura et un charisme exceptionnel. Au cours d’un match, il pouvait déstabiliser ses adversaires par son simple regard », a-t-il souvent avoué.C’est en 1994, lors de la Coupe du monde aux Etats-Unis que la planète football découvre Song. Alors âgé de 17 ans seulement, le surdoué du Tonnerre de Yaoundé marquera l’histoire de la compétition en étant non seulement l’un des plus jeunes joueurs africains à participer à un Mondial. Mais aussi le plus jeune joueur de l’histoire du tournoi à avoir été sanctionné d’un carton rouge. Depuis, celui qu’on appelle « Magnan » s’est fait une réputation de défenseur intraitable. Pendant dix-sept ans, l’emblématique capitaine des Lions sera de toutes les parties. Avec quatre Mondiaux à son actif (1994, 1998, 2002 et 2010), le roc camerounais aura été le premier joueur africain à connaître autant de participations. Libéro de classe mondiale, Song est également le seul africain à avoir disputé 8 Coupes d’Afrique des Nations dont 2 remportées (2000 et 2002), avec un total de 36 matchs joués. L’ancien joueur du RC Lens détient un autre record, celui du plus grand nombre de sélections avec son pays (137 sélections).Le nom de Rigobert Song restera assurément gravé à jamais dans les annales du football camerounais, africain et mondial. Ses exploits ne se sont en effet pas limités à la sélection nationale. La muraille camerounaise a également fait étalage de son énorme talent en clubs. Passé par Liverpool, West Ham et Cologne, c’est surtout en France et en Turquie qu’il a le plus brillé. Il remporte la Coupe de la Ligue de France en 96, et termine vice-champion en 98 avec le FC Metz. Vainqueur de la Coupe de Turquie (2005) avec Galatasaray, il remporte ensuite deux éditions du championnat (2006 et 2008) sous les mêmes couleurs. Avant de soulever une nouvelle fois le trophée de vainqueur de la Coupe de Turquie sous le maillot de Trabzonspor (2010).Il raccroche ses crampons en août 2010, pour embrasser une carrière d’entraîneur. Il conduit respectivement l’équipe nationale amateur au CHAN 2018, et celle des moins de 23 ans à la CAN 2019. Et à chaque fois, Rigobert Song et ses poulains ont été éliminés à la phase de groupes. https://www.youtube.com/watch?v=edARXcQ-3Us