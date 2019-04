Six ou sept recrues dont des têtes d’affiche : Bordeaux prépare les grandes manœuvres

Sadio

Mané

est actuellement l’un des meilleurs joueurs en Angleterre. L’international Sénégalais a pris une autre dimension cette saison. Et selon Idrissa

Gana

Gueye, l’attaquant sénégalais a changé de dimension avec ses buts.

Sadio

Mané

a changé de dimension, cette saison. Le feu follet sénégalais fait partie actuellement des meilleurs joueurs en Premier League et aussi du monde «

Sadio

a changé de dimension maintenant parce qu’il met beaucoup de buts maintenant. C’est un peu ce qui lui manquait. Il a toujours bien joué, il a toujours été le joueur qu’il est aujourd’hui, malheureusement, il marquait moins de buts et ce qui fait qu’on parlait moins de lui. Maintenant qu’il a rajouté les buts à sa palette, qu’il devient un peu plus finisseur, forcément on parle plus de lui. C’est ce qu’on attend de lui. On savait qu’il était capable de marquer des buts. Il faut qu’il continue comme ça, on continuera de le voir progresser, grandir. ».

En équipe nationale, Idrissa

Gana

Gueye,

Kalidou

Koulibaly

et

Sadio

Mané

sont la colonne vertébrale de l’équipe nationale du Sénégal « Il n’y a pas que nous trois. Il y a d’autres comme

Cheikhou

(Kouyaté) qui est notre capitaine, qui a toujours joué son rôle de leader et essayé de tirer l’équipe vers le haut. Après, si on est mis en lumière avec

Sadio

(

Mané

) et

Kouli

(

Kalidou

Koulibaly