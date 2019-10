S’il veut viser haut, le LOSC doit réapprendre à voyager

Le LOSC peine à se montrer performant hors de ses bases cette saison. Pour une formation qui ambitionne de faire aussi bien que la saison écoulée, cela commence à faire tâche.

Une situation gênante mais pas irréversible

Un retour aux fondamentaux ?

Ce week-end démarre le deuxième quart du championnat. Et parmi les curiosités qui ont été décelées durant les neuf premières journées de l’exercice figure le faible rendement qu’affiche Lille à l’extérieur. En quatre déplacements, les Dogues n’ont encore récolté aucun succès. Une constante inquiétante qu’ils feraient bien de corriger s’ils aspirent à poursuivre leur progression et confirmer leur très bonne saison écoulée.Le bilan global des Nordistes depuis l’entame de la saison n’est pas mauvais. Ils sont cinquièmes au classement général et comptent autant de défaites que les deux premiers (le PSG et Nantes).Avec deux points pris sur douze possibles, ils sont 17emes du classement à l’extérieur. Avec un point de plus, ils seraient aujourd’hui sur le podium.Les résultats décevants des Lillois en déplacement sont quand même à relativiser. Parce que les deux seules défaites enregistrées jusqu’ici (contre Amiens et Reims) l’ont été alors qu’ils ont fini le match en infériorité numérique. Et les deux nuls qui ont suivi, face à Rennes (1-1) et contre Nice (1-1), s’apparentent à de bonnes opérations au regard du pedigree des opposants. Rien d’alarmant, en somme. Il n’empêche, ce n’est pas reluisant et un vice-champion de France ne peut se satisfaire d’une telle série.Samedi, les Lillois se rendent à Toulouse, une équipe 18eme au classement et qui a déjà chuté deux fois sur ses terres. L’occasion est parfaite pour se relancer et redevenir performant loin de son fief. L’équipe nordiste en est capable. En 2018-2019 n’a-t-elle pas remporté presque la moitié de ses matchs joués à l’extérieur (neuf sur dix-neuf) ? Ça a été même l’une des principales clés de son excellente campagne et seul le PSG avait fait mieux.S’ils veulent retrouver le podium, les Dogues savent donc ce qui leur reste à faire. Au Stadium, il sera impératif de renouer avec ce côté souverain qui a fait leur force. Souverain, mais aussi solide.: « Nous travaillons à être plus solides sur le plan défensif pour concéder le moins d'occasions possibles. Car nous en concédons trop. Ça c'est un vrai constat. Contre Nîmes, on marque deux fois, mais on ne gagne pas. Notre bloc était coupé en deux ». Un discours corroboré par Jérémy Pied : « Depuis un an et demi, le LOSC est réputé pour son bloc solide. On doit le retrouver. A nous de montrer demain (samedi) qu'on est uni sur le terrain et qu'on a toujours ce bloc qui nous permet d'aller chercher des résultats ».