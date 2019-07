Shinji Okazaki débarque à Malaga pour un an

L’agent de Paulo Dybala s’est rendu ce mardi en Angleterre pour discuter avec les dirigeants de Manchester United des contours d’un futur contrat, d’après Sky Italia. Si un accord est trouvé, l’échange avec Romelu Lukaku, qui s’engagerait avec la Juventus Turin, serait scellé.



Paulo Dybala's agent has arrived in London to discuss a move to Manchester United, with Romelu Lukaku moving in the other direction, according to Sky in Italy.

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 30, 2019

Dybala-Lukaku, le plus gros échange depuis Ibrahimovic-Eto’o ?

C’est un échange parmi les plus retentissants de l’histoire du football européen qui se prépare. D’après les informations de Sky Italia, l’agent de Paulo Dybala a pris mardi la direction de l’Angleterre pour y discuter avec les dirigeants de Manchester United. Il est question de trouver un accord contractuel pour la possible venue de l’attaquant argentin chez les Red Devils. Si les deux parties devaient s’entendre, alors la transaction envoyant Romelu Lukaku à la Juventus Turin et Dybala à MU devrait se concrétiser Et ce n’est pas tout, puisque le club mancunien lui verserait même 15 millions d’euros, Lukaku étant valorisé à 85 millions et Dybala à 100 millions.Sur le papier, ce serait le plus gros échange du football européen depuis celui concernant Zlatan Ibrahimovic et Samuel Eto’o. Le premier avait pris la direction du FC Barcelone et le second avait rejoint l’Inter Milan, qui avait aussi touché près de 50 millions d’euros dans l’opération.L’ancien de Palerme n’avait ainsi inscrit que 10 buts en 42 apparitions toutes compétitions confondues, dont seulement 5 en Serie A. Lukaku découvrira de son côté l’Italie après un exercice pour lui aussi compliqué (15 réalisations en 45 matchs avec MU). Il quitterait l’Angleterre après y avoir passé 8 saisons, sous les maillots de Chelsea, West Bromwich Albion et Everton avant d’évoluer pour les Red Devils.