Séville : Kjaer file au Milan AC

Les journées se suivent et se ressemblent pour Teungueth Fc. Les Rufisquois qui accueillaient l’As Douane, se sont imposés et prennent seuls la tête de la Ligue 1 Sénégalaise. Dans les autres matches de cette 5ème journée, l’As Pikine a tenu en échec Génération Foot. Tandis que le Jaraaf de Dakar a enchaîné avec une nouvelle victoire face à l’Us Gorée. Le duel des leaders entre l’As Douane et le Teungueth Fc a tourné en faveur des hommes de Youssoupha Dabo. En effet, les Rufisquois qui se déplaçaient chez son dauphin, ce week-end, se sont imposés sur le score d’un but à 0. Avec cette victoire, Teungueth Fc (1er – 13 points) occupe seul la tête du classement de la Ligue 1 avec 3 points d’avance sur son adversaire du jour, As Douane (3ème – 10 points) et sur Dakar Sacré-Cœur (2ème – 10 points). Ce dernier est le nouveau dauphin des Rufisquois après sa victoire sur Diambars (5ème – 7 points) sur le score de 2 buts à 1. Dans les autres matches de cette 5ème journée, l’As Pikine (4ème – 9 points) a tenu en échec les champions en titre, Génération Foot (7ème – 7 points) qui peine à décoller. Les résultats de la 5ème journée : Casa Sports – Mbour PC 0 – 2 ; AS Pikine – Génération Foot 1 – 1 ; Stade de Mbour – Ndiambour 2 – 0; US Gorée – Jaraaf 0 – 1 ; DSC – Diambars 2 – 1 ; AS Douanes – Teungueth 0 – 1 FC ; CNEPS – NGB 1 – 1