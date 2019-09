Service minimum pour Milan

Auteur d’un des quatre buts de l’OM dimanche soir à Monaco (4-3), Dimitri Payet a salué la belle victoire de son équipe.

L’Olympique de Marseille est allé s’imposer sur la pelouse de Monaco dimanche soir au terme d’un match complètement fou (3-4). Le club phocéen a notamment pu compter sur un bon Dimitri Payet, auteur d’un des quatre buts de son équipe. « On pourrait croire qu’on a mal démarré (Monaco menait 2-0) mais on avait notre jeu en place. On s’est fait contrer deux fois, c’est leur point fort. On a su garder notre calme, on a rectifié ça et on a été efficaces. Quatre buts à l’extérieur, ça fait du bien », a salué le Réunionnais au micro de Canal+ en quittant la pelouse du stade Louis-II.C’est le troisième succès d’affilée pour l’OM, désormais à égalité avec Rennes et Nantes à la deuxième place de Ligue 1. « Avec les victoires la confiance revient, explique Payet. On a eu un dernier quart d’heure où on a souffert, ce n’est pas toujours beau à voir mais il faut savoir le faire. Ramener les trois points c’est le plus important. On a fait une super préparation, insiste le milieu offensif marseillais. On a peut-être mis du temps pour nous mettre en route, mais maintenant c’est parti. On est l’OM, on doit gagner tous les matchs. »