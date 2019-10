Serie A : Pas de retour de Shevchenko à prévoir

Le remplaçant de Paul Put a publié 23 joueurs pour cette double confrontation. Le technicien français fêtera sa première, le 12 octobre contre les Comores à Paris et le 15 octobre, elle il sera opposé au Chili à Alicante. Plusieurs joueurs signent leur retour dans la liste. C’est le cas de Conté Ibrahima, Florentin Pogba, Seydouba Soumah, Demba Camara et Ibrahima Sory Sankhon. De nouveaux visages font également leur entrée dans la cour des grands. Il s’agit d’Antoine Conté du Beitar Jerusalem, Jules Keita et Elie Ouendeno du Hafia FC. Ibrahima Traoré, Sadio Diallo, Mohamed Aly Camara, Ibrahima Cissé et Ibrahima Sory Conté sont tous forfaits pour des raisons de blessure. Ernest Seka, Mikael Dyrestam, Ousmane Sidibé, Idrissa Sylla et Boubacar Fofana sont ignorés.Gardiens : Aly Keita (Ostersunds/Suède), Moussa Camara (Horoya AC/Guinée), Elie Ouendeno (Hafia FC/Guinée Défenseurs : Antoine Conté (Béitar Jérusalem/Israel), Ibrahima Sory Sankhon (Saint-Trond/Belgique), Florentin Pogba (Atlanta United/USA), Simon Falette (Eintracht Francfort/Allemagne), Julian Jeanvier (Brentford/Angleterre), Sekou Condé (Châteauroux/France), Pa Konaté (GIF Sundsval/Suède), Issiaga Sylla (Toulouse FC/France) Milieux : Naby Keita (Liverpool/Angleterre), Ibrahima Conté (Beroe Stara Zagora/Bulgarie), Mady Camara (Olympiakos/Grèce), Baissama Sankoh (SM Caen/France), Amadou Diawara (AS Roma/Italie), Attaquants : Seydouba Soumah (FK Partizan/Serbie), Lass Bangoura (Vancouver Whitecaps/Canada), Jules Keita (RC Lens/France), Mohamed Yattara (AJ Auxerre/France), François Kamano (Bordeaux/France), Demba Camara (Apeol Tel-Aviv/Israel), Sory Kaba (FC Midtjyland/Danmark) A lire aussi >> Officiel : Didier Six nommé sélectionneur de la Guinée