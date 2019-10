Serie A : Naples, l’AS Rome et la Lazio n’avancent pas

Naples, l’AS Rome et la Lazio ont tous concédé un match nul ce dimanche après-midi en Serie A. des résultats qui font l’affaire de l’Atalanta Bergame, qui consolide sa troisième place.

La Roma peste encore contre le VAR

Il ne faisait pas bon être un favori ce dimanche après-midi en Italie.de rang contre l’Udinese (1-0). Pour le reste, que des résultats décevants. A commencer par. Avec un onze remanié (Callejon sur le banc, Mario Rui blessé et Koulibaly suspendu), les hommes de Carlo Ancelotti sont restés muets et ont en plus eu du mal à se créer des opportunités (3 tirs cadrés à peine) face au neuvième du championnat. C’est le premier nul du Napoli cette saison, mais le manque de régularité se paye déjà cher au classement, avec cinq points de retard sur l’Inter Milan, qui défie la Juventus Turin ce dimanche soir (20h45).Plus tôt,. Mené après un penalty de Joao Pedro (26eme), le club de la Louve est revenu au score grâce au malheureux Ceppitelli (31eme), qui a trompé son propre gardien en voulant repousser un centre. Dans le temps additionnel, le VAR a encore fait des siennes avec la Roma en refusant un but à Kalinic. Du coup au classement, les hommes de Paulo Fonseca, expulsé en fin de rencontre, laissent fileret qui conforte sa troisième place. La Lazio, 6eme, n’a pas profité du faux-pas de Naples et de la Roma.Un match marqué par la présence de Mihajlovic sur le banc bolognais. Le Serbe a été longuement ovationné par les supporters des deux équipes.