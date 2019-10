Serie A : Motta nommé sur le banc du Genoa

BRUGES MARQUE UN DEUXIÈME BUT EXCEPTIONNEL

🇧🇪 #BRUPSG 🇫🇷 🏆 2-0 | 90e+3 ⏱ 💥 C'est terminé, les Titis parisiens s'inclinent en Belgique avec notamment un but splendide d'Ochieng. On souhaite un meilleur sort aux grands du PSG que vous retrouverez ce soir à 21h sur #RMCSport1 — RMC Sport (@RMCsport) 22 octobre 2019

Battu par le Real Madrid en ouverture de la Youth League le mois dernier (1-2), le PSG s’était rassuré en écrasant Galatasaray lors de la 2eme journée (5-1). Mais. Privés de quatre joueurs retenus pour la Coupe du Monde U17 (Aouchiche, Kalimuendo, Kouassi et Pembele), les Parisiens ont été dominés presque de bout en bout par les Brugeois. Ces derniers ont été récompensés de leur bonne entame avec un but d’Aelterman consécutif à une perte de balle de Fadiga sur le côté droit (25eme). Proche du deuxième but avant la mi-temps par Baeten, le Club Bruges a légèrement reculé en début de deuxième période.Le PSG a failli en profiter avec sa recrue néerlandaise Xavi Simons. Mais le but égalisateur de ce dernier a été refusé pour un très léger hors-jeu (59eme). Et finalement, le club parisien a été sanctionné une deuxième fois peu après l’heure de jeu.A 25 mètres, il a envoyé une volée qui est retombée sous la barre de Franchi (68eme). Avec plus de réussite, le capitaine local De Cuyper aurait même pu transformer la victoire des siens en correction, mais sa tête est passée de peu au-dessus en fin de partie. Avec trois points, le PSG se retrouve troisième d’un groupe dominé par le Real Madrid, neuf points, suivi de Bruges, six points. Seul le premier se qualifie directement pour les 8emes de finale, le deuxième passant par des barrages.