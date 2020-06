Serie A : Malgré Ribéry, la Lazio reprend sa marche en avant

Les deux internationaux camerounais de Young Boys ont été décisifs ce soir, lors de la victoire 6-0 face à Xamax, comptant pour la 26e journée de la Raiffeisen Super League de Suisse.

Jean-Pierre Nsame a encore frappé un grand coup. Auteur d’un triplé face à Zurich (3-2) il y a une semaine, l’attaquant camerounais de 27 ans a encore percé les filets ce samedi. Titulaire à la pointe de l’attaque de Young Boys, Nsame a participé au succès de son équipe 6-0 contre Xamax, grâce notamment à un doublé. Désormais, le Lion Indomptable compte 23 buts en championnat de Suisse cette saison.

Les locaux se sont pourtant montrés un peu timides dès l’entame de cette rencontre qui comptait pour la 26e journée de Raiffeisen Super League. Sans trop laisser le contrôle à leurs adversaires non plus. Il aura fallu attendre la 37e minute de la partie, pour voir les partenaires de Nicolas Moumi Ngamaleu lancer les hostilités. En huit minutes, les hommes qu’entraîne Gerardo Seoane vont inscrire 4 buts. Les œuvres d’Aebischer (37e), Jean-Pierre Nsame (40e et 45e) et Fassnacht (42e).

Ngamaleu passeur

La deuxième période débute comme la précédente, entre deux équipes qui s’échangent les banderilles, sans trop prendre de risque. Et à l’image du premier acte, les coéquipiers de Jean-Pierre Nsame vont encore être les seuls à se montrer décisifs. L’assaut est donnée par Nicolas Moumi Ngamaleu qui offre un ballon presque parfait à Sierro pour le 5-0 (79e). Avant que Meschack ne mette définitivement fin au bal (6-0, 90e+1). Au classement, Young Boys garde la première place.