Serie A : Malgré Ribéry, la Fiorentina tourne au ralenti

Ce dimanche, face à l’Atalanta Bergame, la Fiorentina n'a pu faire mieux qu'un match nul (2-2), malgré le premier but de Franck Ribéry.

Après deux défaites et un nul, la Fiorentina a longtemps cru tenir son premier succès de cet exercice 2019-2020 de Serie A. En déplacement sur la pelouse de l’Atalanta Bergame, dimanche soir, la Viola a fait la différence sur des réalisations de Federico Chiesa (24eme) et de Franck Ribéry (65eme). Arrivé cet été sous les ordres de Vincenzo Montella, l’ancien joueur du Bayern Munich a inscritMais les Nerazzurri - qui ont été étrillés par le Dinamo Zagreb un peu plus tôt dans la semaine (4-0, 1ere journée de la phase de poules de Ligue des Champions) - ont su trouver les ressources nécessaires par l'intermédiaire de Josip Ilicic (84eme) et... de Timothy Castagne (95eme).