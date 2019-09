Serie A : L'Inter s'adjuge un nouveau derby et reste en tête

Mené contre le cours du jeu, Nice a rapidement retourné Dijon et figure ce samedi soir en haut de la Ligue 1. Le DFCO est toujours dans le dur.

Le debrief

L’instant T :

S’il a concédé l’ouverture du score, Benitez a ensuite remporté ses duels face à Tavares, notamment avec un réflexe salvateur du pied avant la mi-temps alors que le score était encore de un but partout et que l’attaquant avait mystifié Nsoki (41eme).

Les buts

Les tops et les flops

Adam OUNAS (7)

Arnaud LUSAMBA (7)

Mickaël ALPHONSE (4)

La feuille de match

NICE - DIJON : 2-1

Nice

Dijon

C’est comme si c’était arrivé trop tôt. Ce samedi à l’Allianz Riviera, Julio Tavares a fait ce qu’il a pu pour que Dijon sorte de ce week-end avec autre chose qu’une bulle au niveau comptable. En ouvrant le score contre le cours du jeu en opportuniste (22eme), l’attaquant cap-verdien avait réalisé un petit exploit, puisqu’il s’agissait du premier but « dans le jeu » pour les Bourguignons. Mais face à la nouvelle armada des Aiglons - symbolisée par un Adam Ounas intenable - il était difficile de conserver ce court avantage si longtemps et la réponse n’a pas tardé à arriver. Sept minutes plus tard (29eme), Kasper Dolberg a fêté en fanfare sa première dans sa nouvelle maison et Youcef Atal nous a offert une sucrerie dont il a le secret juste après la pause. Le Gym n’a pas cogité. La suite, c’est un OGCN posant son jeu sans surnager et un Tavares butant sur Benitez sur les quelques autres cartouches qu’il a réussi à se procurer.Après un nul accroché face à Nîmes le week-end dernier, voilà Dijon qui retombe dans ses travers et va de nouveau passer un moment compliqué en attendant que la saison ne soit réellement lancée en Côte d’Or. Les deux adversaires du soir se retrouvent donc aux deux extrémités de l’élite, avec un Nice deuxième de Ligue 1 (avant les matchs de Rennes, Lille et Angers) et un Dijon bon dernier (cela ne bouge pas). Et pourtant au tableau d’affichage, la différence n’était pas si grande.Sur un long ballon de Mendyl, Chouiar ne touche pas le ballon qui file dans le dos de la défense. Coté gauche, Tavares profite de l'occasion, file au but et décroise dans le petit filet pour ouvrir le score.Servi par Cyprien, Ounas remise magnifiquement pour Dolberg qui pique au-dessus de Gomis.Servi à gauche par Lees-Melou, Atal fixe Alphonse et décoche une frappe supersonique qui vient se loger sous la barre.Une chose est sûre, Nice ne s’est pas trompé en allant chercher l’ancien Bordelais. Le gaucher a fait des misères à ses adversaires et a notamment signé une passe décisive délicieuse à Kasper Dolberg. Même s’il aurait pu mieux jouer certains coups.Sa roulette sur Lautoa au milieu de terrain dans le second acte est à l’image de son match : beau, efficace, insouciant et surprenant. Peu utilisé jusqu’ici, l'ancien joueur de Nancy a une carte à jouer.Le latéral dijonnais avait fort à faire avec Atal (souvent) et Ounas (de temps en temps). De quoi prendre un peu l’eau. Il est notamment fautif sur l’action du 2-1, ne cadrant pas assez le deuxième buteur des locaux.Temps pluvieux – Pelouse excellente: W.Delajod (: Dolberg (29eme) et Atal (47eme) pour Nice - Tavares (22eme) pour Dijon: Atal (61eme) et M.Sarr (73eme) pour Nice - Aguerd (44eme), R.Amalfitano (85eme) et Lautoa (89eme) pour Dijon: AucuneBenitez () - Burner (), Pelmard (), Nsoki (), R.Coly () puis M. Sarr (70eme) - Lusamba (), Cyprien (cap) (), Lees-Melou () - Ounas () puis Ganago (66eme), Dolberg () puis Claude-Maurice (79eme), Atal (: Clémentia (g), Tameze, Danilo, Boudaoui: P.VieiraA.Gomis () – Alphonse () puis Chafik (79eme), Ecuele-Manga (), Aguerd (), Mendyl () - Lautoa (), Ndong () - Mavididi (), Matheus Pereira () puis B.Soumaré (62eme), Chouiar () puis R.Amalfitano (76eme) - Tavares (cap) (: Runarsson (g), Muzinga, Loiodice, Balmont: S.Jobard