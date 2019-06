Serie A : Les doutes de Gianluigi Donnarumma (Milan AC)

C'est le choc au sommet dude la Coupe d’Afrique des Nations 2019 . Ce vendredi au stade de(14h30 gmt), lescroisent le fer avec lesà l'occasion de la 2ème levée de la grande messe du football africain. A lire aussi >> CAN 2019: tous les résultats et classements Accrochés par l’(1-1) pour leur entrée en lice à la compétition, les Tunisiens sont attendus au tournant. Face à des Maliens très convaincants lors de leur première sortie face à la(4-1), les coéquipiers dedevront hausser le niveau pour rester dans la course. Efficaces, bien en place et redoutables offensivement, les partenaires dene cessent d'impressionner les observateurs au pays des Pharaons. Reste à savoir si l’ancienne formation d’, l’actuel sélectionneur de la, rééditera sa performance face à une équipe plus chevronnée. Il convient de noter également qu’en cas de succès, les Aigles maliens s’envoleront vers les huitièmes de finale, une première depuis l’édition 2013 !