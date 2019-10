Serie A : Le Milan AC retrouve le sourire

Pour la première fois de la saison, Dijon l'a emporté sur son terrain en L1. Le DFCO a battu Strasbourg (1-0), samedi lors de la 9eme journée.

L'instant T : Une défense strasbourgeoise fébrile dès l'entame de match



Avec la deuxième plus mauvaise attaque du championnat, le secteur offensif strasbourgeois manque de confiance depuis le début de la saison. S’il ne s’est pas illustré ce samedi soir à Dijon, le nul aurait pu être accroché si la défense n’avait pas aussi montré d’étonnants signes de fébrilité. Dès la 8eme minute, une grosse mésentente aurait pu coûter cher aux hommes de Thierry Laurey. En voulant construire de derrière, Lamine Koné a voulu faire une passe en retrait à Matz Sels. Mais la transmission est complètement ratée et le gardien belge s’est jeté pour éviter un corner. S’il a réussi, c’est en utilisant les mains. Benoît Millot a alors accordé aux Dijonnais un coup-franc indirect dans la surface de réparation alsacienne. La première véritable occasion du match. Pas la dernière mésentente dans la défense centrale strasbourgeoise…





Stephy MAVIDIDI (7)

Mounir CHOUIAR (6)

Kenny LALA (3)

Les deux plus mauvaises attaques du début de saison se retrouvaient ce samedi soir au Stade Gaston-Gérard. Une rencontre entre des Dijonnais incapables de gagner à domicile et des Strasbourgeois qui n’arrivent pas à marquer à l’extérieur. Deux équipes qui n’ont pas encore vraiment réussi à lancer leur saison. Mais les deux formations restaient sur un succès. De quoi aborder ce match comme une chance de capitaliser sur les trois points du week-end dernier. Au lieu de ça, les deux équipes ont eu l’air d’avoir peur. Comme si le résultat de ce match allait déjà faire du mal au perdant dans la course au maintien. Loin de jouer libérés, les 22 acteurs ont eu du mal à proposer du spectacle.Pour un Racing Club de Strasbourg qui a l’habitude de briller par sa défense, cela n’aurait pas dû poser de problèmes. Sauf que même la défense alsacienne a manqué son rendez-vous. Dès l’entame de match, elle a montré d’étonnants signes de faiblesses. Face à Julio Tavares et Stephy Mavididi, la défense à 5 alignée par Thierry Laurey a une nouvelle fois montrée ses limites. Et si cette fois, il n’y a pas eu d’erreurs individuelles comme par le passé avec Stefan Mitrovic, c’est presque un avertissement plus grave. Le RCSA va devoir se réinventer. Dijon, qui est en difficulté depuis le début de la saison, n’a pas survolé les débats mais a mis suffisamment d’intensité pour faire la différence. L’envie de Mounir Chouiar, les solutions apportés par Julio Tavares ou la vista de Stephy Mavididi, unique buteur, ont fait du mal à l'arrière garde alsacienne. Dans le sillage d’un Alfred Gomis qui a répondu présent face au trop seul Adrien Thomasson, la défense bourguignonne a aussi prouvé sa solidité. Dans les deux secteurs, la domination n'a pas été évidente mais suffisante pour permettre au DFCO de l'emporter. Le Racing s’est fait endormir par Dijon et a été pris à son propre piège. En repensant à cette prestation, les hommes de Thierry Laurey risquent d'en faire quelques cauchemars. A eux de se réveiller pour trouver les solutions nécessaires car Dijon est maintenant lancé et se rapproche au classement.Mounir Chouiar provoque dans le couloir gauche et centre devant le but strasbourgeois. Matheus Pereira tente sa chance de la tête à bout portant mais Matz Sels réalise un bel arrêt réflexe. Le ballon revient sur Stephy Mavididi qui marque malgré le retour d’Alexander Djiku.Depuis le début de la saison, Dijon n’avait marqué que quatre buts dont trois par le seul Julio Tavares. Pour espérer s’imposer, le DFCO allait devoir compter sur d’autres joueurs pour faire trembler les filets adverses. Et c’est désormais le cas. Stephya marqué le seul but du match. Une réalisation qui lui permet de débloquer son compteur et récompense ses efforts. Il a beaucoup pesé sur la défense alsacienne qui a manqué de solutions licites pour le stopper.Arrivé à la toute fin du Mercato en provenance de Lens, Mounirdécouvre encore la Ligue 1. Si son apprentissage ne lui a pas encore permis de marquer un but, l’attaquant répond déjà présent en terme d’intensité. A l’origine du but, le Franco-Marocain a été très actif dans les phases offensives mais également défensives. Une débauche d’énergie qui a fait la différence. Il est sorti après avoir notamment eu la bouche en sang après un duel intense avec les défenseurs alsaciens.Il est loin le temps où Kennytoquait à la porte de l’équipe de France. Ce samedi sur la pelouse de Dijon, le latéral droit strasbourgeois n’a pas existé. A aucun moment il n’a réussi à porter le danger offensivement comme il le faisait tant la saison passée. Si défensivement sa prestation a été correcte, Thierry Laurey a le droit d’en attendre plus d’un joueur qui a tant brillé la saison passé. Face à un bloc défensif dijonnais très dense, le Racing n’a jamais réellement tenté de passer par les ailes.Temps frais – Pelouse moyenne: M.Millot (: Mavididi (38eme) pour Dijon - pour Strasbourg: Pereira (29eme), Mendyl (36eme), Cadiz (91eme) pour Dijon - Djiku (64eme), Sissoko (78eme), Mitrovic (88eme) pour Strasbourg: AucuneGomis() – Alphonse (), Aguerd (), Lautoa () puis Amalfitano (45eme), Ecuele-Manga (), Mendyl () - Chouiar () puis Cadiz (84eme), Ndong (), Pereira () - Mavididi () puis Balmont (78eme), Tavares (cap) (: Runarsson (g), Ngonda, Coulibaly, Soumaré: S.JobardSels () – Lala (), Koné (), Mitrovic (cap) (), Djiku (), Ndour () - Thomasson (), Sissoko () puis Bellegarde (78eme), Prcic () puis Mothiba (55eme), Lienard () - Ajorque () puis Da Costa (73eme): Kamara (g), Simakan, Carole, Corgnet: T.Laurey