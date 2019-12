Serie A : Le Genoa se sépare de Thiago Motta

A peine battu par Leicester, West Ham a décidé de se séparer de son entraîneur. Le premier non-relégable de Premier League a remercié Manuel Pellegrini.



West Ham United can confirm that Manuel Pellegrini has left the Club with immediate effect.

— West Ham United (@WestHam) December 28, 2019

Pellegrini trop vieux pour rebondir ?

West Ham n’a pas traîné pour trancher dans le vif. Deux heures à peine après le coup de sifflet scellant sa défaite à domicile contre Leicester samedi (1-2), le club londonien a annoncé la fin de sa collaboration avec Manuel Pellegrini . Le technicien chilien était le manager des Hammers depuis le début de la saison dernière et était sous contrat jusqu’en 2021. « C’est avec une grande déception que nous avons dû prendre cette décision, explique David Sullivan, co-président du club avec David Gold, dans le communiqué publié par West Ham. Manuel est un gentleman et c’était un vrai plaisir de travailler avec quelqu’un de son calibre.Nous avons senti qu’il fallait agir maintenant pour donner au nouveau manager autant de temps que possible pour essayer et atteindre cet objectif. »Après avoir terminé 10eme de Premier League la saison dernière, West Ham est actuellement 17eme du championnat, ce qui en fait le premier non-relégable.Une série noire qui a fini par coûter sa place à Pellegrini, revenu de Chine pour prendre en main les Hammers. A 66 ans, il pourrait devenir difficile pour l’ancien entraîneur du Real Madrid ou de Manchester City de rebondir dans un futur proche.