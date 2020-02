Serie A : Le coronavirus provoque le report de trois matchs

L'Italie est très préoccupée par le coronavirus depuis quelques jours. Avec deux décès, la menace est telle que le Premier Ministre a demandé le report de trois matchs de Serie A.



🚨 | ANNUNCIO



Si comunica che la partita di @SerieA #InterSampdoria prevista per domani sera è rinviata a data da destinarsi 👉 https://t.co/XUadjko3kW#FCIM

— Inter (@Inter) February 22, 2020

Le spectre du coronavirus flotte toujours sur le sport mondial. Après l'Asie qui a vu le Grand Prix de Chine être reporté c'est au tour de l'Europe de s'inquiéter.Initialement prévues ce dimanche, les rencontres Inter Milan-Sampdoria, Hellas Vérone - Cagliari et Atalanta-Sassuolo se joueront à une date ultérieure.Ces rencontres étaient prévues en Lombardie et en Vénétie, deux régions particulièrement touchés par le virus qui a été découvert à Wuhan durant l'hiver. Deux personnes sont décédées et plus de 70 cas ont été recensés dans le Nord de l'Italie. De nombreux lieux publics ont été fermés et c'est donc logiquement que le football italien se retrouve impacté. Deux matchs dans les divisions inférieures avaient déjà subi le même sort un peu plus tôt.L'annulation d'événements sportifs est un moyen comme un autre d'éviter la concentration importante de personnes dans un espace réduit et peut permettre d'endiguer la propagation du virus. Une mesure prise en Italie qui n'a pas encore été évoquée au Japon à quelques mois de l'organisation des Jeux olympiques.