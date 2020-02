Serie A : Le coronavirus provoque le report de quatre matchs

L’entraineur lyonnais a évoqué les objectifs que lui et ses hommes se sont fixés pour la fin de l’exercice 2019/2020. Et il espère bien les remplir.

Comme le PSG, l’Olympique Lyonnais est encore en course sur quatre fronts différents cette saison. L’équipe rhodanienne est qualifiée dans les deux Coupes nationales, dispute les huitièmes de la Ligue des Champions et reste en course également pour finir sur le podium du championnat. Le programme est corsé mais les Gones croient en leurs forces, et surtout ils savent ce qu’ils veulent. Dans un entretien donné à L’Equipe, l’entraineur Rudi Garcia a indiqué que des priorités ont même été tracées pour la suite du parcours. « Gagner un trophée et remonter sur le podium. On est taillés pour ça. L'OL se doit d'être dans la plus grande des Coupes européennes », a-t-il confié.

Garcia défend son bilan face aux « gros »

Lyon a donc les yeux rivés essentiellement sur le trio de tête de la Ligue 1, et ce peu importe le retard actuel au classement (7e à 6 points de la troisième place). Ou encore le bilan négatif face aux équipes qui sont mieux positionnées qu’eux. Garcia ne s’embarrasse d’ailleurs pas de ces données chiffrées : « Les Coupes, ça reste des matches, non ? Lille, même si c'est aux tirs au but, Nantes, 4e en L1 quand on les a rencontrés, Marseille aussi... On peut leur faire dire ce qu'on veut aux stats. Je m'en sers d'ailleurs aussi quand ça va dans mon sens (sourire). À l'arrivée, ce qui compte, ce sont les résultats. »

Le dernier trophée de Lyon remonte à 2012 et le meilleur moyen de mettre un terme à cette longue attente c’est d’aller chercher la Coupe de France ou celle de la Ligue. Pour cela, il faudra réussir la performance d'écarter le PSG, mais Garcia se veut ambitieux : « Ça fait trop longtemps que Lyon n'a pas gagné quelque chose (2012). Donc il faut réussir à remporter une Coupe ». Enfin, hors de question de négliger la C1 actuelle. Même si un ogre se présente à eux la semaine prochaine en 8es de finale (la Juventus), il y a l’envie d’aller plus loin. Et l’entraineur a déjà identifié la meilleure recette pour y parvenir : « Ne pas prendre de buts à domicile. Mais on doit aussi leur poser des problèmes si on veut se donner des chances de qualification. Et on va tout faire pour réaliser l'exploit... »