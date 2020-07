Serie A : L'Atalanta se rapproche du podium

Atdhe Nuhiu est le roi du temps additionnel. L'attaquant de Sheffield Wednesday a marqué son cinquième but de la saison ce dimanche contre Swansea. Et comme tous les autres, il a été inscrit au-delà de la 90eme minute.



Atdhe Nuhiu’s last five goals for #SWFC… At the death. pic.twitter.com/8G30sn4Cbr

— The Star SWFC (@TheStarOwls) July 5, 2020

Il y a eu le Fergie Time, et désormais, il pourrait y avoir le Nuhiu Time. Atdhe Nuhiu joue au poste d'attaquant à Sheffield Wednesday, en deuxième division anglaise. Sa spécialité ? Le but dans le temps additionnel de la seconde période.Une véritable prouesse. Sa dernière réalisation remonte à ce dimanche après-midi, quand il a réduit le score à la 93eme minute du match entre Swansea City et Sheffield Wednesday (2-1).Il s'agit là de son cinquième but de la saison. Mais aussi de son but inscrit le plus tôt dans un match. Contre Fulham, Charlton ou Leeds, le Kosovare avait attendu la 94eme minute pour faire trembler les filets. Deux fois, ses buts ont alourdi la marque en faveur de Wednesday, une fois il a permis d'arracher le match nul.Avec de telles statistiques, le joueur qui n'a été titularisé qu'à dix reprises cette saison est l'un des meilleurs supersubs d'Europe. Pour trouver la trace d'un but d'Atdhe Nuhiu marqué avant la mi-temps d'un match de Championship, il faut remonter à décembre 2018. Une éternité. Mais pour un joueur aussi peu pressé que lui, ce n'est pas un problème.