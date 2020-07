Serie A : L'AC Milan et l'Atalanta se quittent sur un nul

Fabinho a été cambriolé durant la célébration du titre. Les malfaiteurs sont repartis avec ses bijoux et son audi RS6 ! pic.twitter.com/slXBxRkSi6 — BeFoot (@_BeFoot) July 24, 2020

L'hommage du président de la FFF à Karim Benzema n'a pas spécialement ému l'intéressé.

Je préfère en rire 🤣🤣🤣 https://t.co/2tO3w54ztC — Karim Benzema (@Benzema) July 24, 2020

Ce vendredi, Jordan Henderson a été élu meilleur joueur de l’année en Premier League.

BREAKING: @JHenderson has been named as the FWA Footballer of the Year 🥳https://t.co/LNViDdV2aB pic.twitter.com/7gPcWV92ls — Liverpool FC News (@LivEchoLFC) July 24, 2020

Premier League Shareholders today agreed to start the 2020/21 #PL season on 12 September The final match round of the campaign will take place on 23 May The Premier League will continue to consult with @FA and @EFL regarding the scheduling of all domestic competitions pic.twitter.com/AE21rTqiwK — Premier League (@premierleague) July 24, 2020

Thank you to the friendly people at @leytonorientfc for accommodating me to train with them. It feels good to be back training and feeling the ground! Getting well prepared for my next challenge 💪🏾 pic.twitter.com/XpwXwF57fW — Yaya Touré (@YayaToure) July 24, 2020

>> Liverpool : Fabinho cambriolé lors des célébrations du titre Dans la nuit de mercredi à jeudi, Fabinho a été victime d’un cambriolage alors qu’il était en train de célébrer le titre avec ses coéquipiers. Pendant longtemps, Fabinho se souviendra de cette nuit du 23 juillet 2020. Alors que le joueur était en train de célébrer le trophée de champion d’Angleterre avec ses coéquipiers, le milieu de terrain brésilien a eu une mauvaise surprise en revenant chez lui. Selon le Liverpool Echo, le domicile de l’ancien Monégasque aurait été la cible d’un cambriolage entre trois et quatre heures du matin.>> Bleus : Benzema ''préfère rire'' des compliments de Le Graët Karim Benzema n’a plus aucune sympathie pour Noël Le Graet, le président de la fédération française de football. Et ceux qui avaient des doutes à ce sujet ont pu le constater à travers la réaction que l’attaquant du Real vient de poster sur les réseaux sociaux concernant les compliments que lui a adressés l’homme fort du football tricolore. Ce dernier avait salué l’ancien lyonnais pour « la meilleure saison de sa carrière » dans une intervention sur RMC Sport, jeudi soir. L’intéressé n’a été guère sensible à ces quelques mots laudateurs. « Je préfère en rire », a-t-il rétorqué ce vendredi.>> Liverpool : Henderson désigné joueur de l’année en Premier League Et une récompense de plus pour Liverpool pour sa magnifique saison 2019/2020 ! Jordan Henderson, son capitaine, a été désigné footballeur de l’année en Premier League (FWA Player of The Year). Un prix attribué par les journalistes pour ses performances sur le terrain durant les 12 derniers mois et en particulier sa contribution pour le titre de champion. Une distinction amplement méritée pour le milieu défensif des Reds.>> La Premier League redémarrera en septembre Alors que la dernière journée de la saison 2019-2020 aura lieu dimanche, on sait déjà quand reprendra l'exercice suivant. Les amoureux de la Premier League sont fixés. La saison 2020-21 du championnat anglais débutera le 12 septembre prochain. Elle s'étendra sur huit mois - une durée relativement courte pour une compétition aussi longue et intense - puisque le rideau sera tiré le 23 mai 2021.>> Touré s'entraîne à Leyton Leyton Orient compte provisoirement dans ses rangs un certain Yaya Touré, libre. Yaya Touré a le sens du contre-pied. Alors que le milieu de terrain ivoirien était annoncé au Brésil, ou Botafogo puis Vasco de Gama s'étaient tour à tour mis sur les rangs pour l'accueillir, voilà que l'ancien joueur de Manchester City refait surface en Angleterre... Mais pas forcément au niveau où on l'attendait. Leyton Orient, club de League Two (équivalent de la quatrième division), annonce fièrement ce vendredi que le triple vainqueur de la Premier League a choisi d'entretenir sa condition physique sous ses couleurs.A lire aussi >> Les Dossiers OFC : La ligue des champions version Covid-19