Serie A : La Samp a contacté Rudi Garcia

Jean-Michel Aulas a détaillé lors d’une conférence de presse téléphonique les profils des différents candidats pour prendre la succession de Sylvinho au poste d’entraîneur de l’OL. Tout en assurant que le dernier mot dans ce dossier reviendrait à Juninho.



Vieira dans les favoris d’Aulas, « mais il est sous contrat »

Aulas : « En général on ne se trompe pas deux fois »

Jean-Michel Aulas continue d’occuper l’espace médiatique cette semaine à l’OL. Le président du club donnait une conférence de presse téléphonique ce jeudi pour évoquer l’installation du pôle Espoir de futsal de la Fédération française de football à Lyon, où une équipe sera aussi lancée. Mais l’intervention de « JMA » a surtout tourné autour de la recherche d’un nouvel entraîneur. En première ligne dans ce dossier, Aulas a assure que Juninho aura le dernier mot. «Il y a une liste, certains noms sont dans la presse mais la liste n’est pas exhaustive. On n’est pas à l’abri d’une surprise. » En l’état, Laurent Blanc s’impose comme le grand favori.Le Parisien a révélé que l’ancien sélectionneur de l’équipe de France ou coach du PSG devait rencontrer les dirigeants de l’OL ce jeudi . « S’il était ma priorité, je ne vous le dirais pas », a souri Aulas. Une phrase qui parait sous-entendre que le « Président » est bien au sommet de sa short-list. Mais les Lyonnais étudient bien d’autres pistes et ont même contacté José Mourinho, comme indiqué par RMC Sport . « Nous avons eu des échanges assez flatteurs par SMS, a soufflé Aulas. C’est valorisant pour tout le monde. Il n’a pas donné suite à notre proposition de rencontre car il a déjà choisi un autre club. » Un scoop sur lequel le boss lyonnais n’en dira pas plus.« C’est sûrement l’un des entraîneurs que j’apprécie le plus en terme de personnalité. Gérard Houllier le connaît bien pour l’avoir côtoyé à New York. Mais il est sous contrat. Ça ne correspond pas à notre timing. »En effet, l’OL ne souhaite pas se précipiter, mais n’envisage pas que l’intérim de Gérald Baticle se poursuive jusqu’à la trêve hivernale : « Ce n’est pas le sens de l’histoire ». Au contraire d’un possible retour de Rémi Garde, qu’Aulas n’a pas écarté : « Il n’a pas encore été contacté, mais c’est une hypothèse. Pour le moment, il ne s’est pas manifesté, mais peut-être qu’il va le faire. » Revenant enfin sur le départ de Sylvinho, le boss de la CEGID a confirmé que Juninho était favorable à son départ bien avant la défaite dans le derby à Saint-Etienne dimanche dernier (1-0). « C’est bien Juninho qui a pris la décision de changer l’entraîneur, il avait même cette conviction un peu plus tôt.(…) C’est un garçon qui respire leJe m’enrichis beaucoup à ses côtés. Dès les premiers matchs, il avait détecté un certain nombre de difficultés. » Et Aulas d’assurer : « On s’est trompés, mais en général on ne se trompe pas deux fois. » Il n’y a que l’avenir pour le dire.