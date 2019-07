Serie A : La mise au point très ferme du directeur sportif de l'Inter

Espagne, France, Angleterre… Depuis le début de la phase finale de la Coupe du Monde, les Etats-Unis ont toujours réussi à se sortir du piège des sélections européennes afin de s’ouvrir le chemin de la finale. Dimanche au Groupama Stadium (17h), c’est une nouvelle nation du Vieux Continent qui se dresse devant les Américaines.

Espagne, France, Angleterre… Depuis le début de la phase finale de la Coupe du Monde, les Etats-Unis ont toujours réussi à se sortir du piège des sélections européennes afin de s’ouvrir le chemin de la finale. Dimanche au Groupama Stadium (17h00), c’est une nouvelle nation du Vieux-Continent qui se dressera devant les Américaines. Un autre gros morceau puisque les Pays-Bas sont tout simplement les champions d’Europe en titre. Aux abonnées absentes avant 2017, les Néerlandaises n’en finissent plus d’impressionner au point de s’affirmer comme la nation capable de mettre à mal la domination américaine. « Nous sommes vraiment fières. Nous avons fait du très bon travail. Nous sommes championnes d’Europe mais nous avons encore faim de titre, a prévenu Spitse. C’est bien d’être en finale mais c’est encore mieux d’être victorieuses. »Pour obtenir cette première étoile, la tâche s’annonce compliquée face à l’armada américaine. Derrière Alex Morgan et Megan Rapinoe, la Team USA a impressionné offensivement. Impériale mercredi face à la Suède, Sari van Veenendaal sait qu’elle va avoir du travail dans le but néerlandais. Mais la capitaine ne s’inquiète pas plus que ça, preuve de l’optimisme présent dans les rangs des Oranje. « Ce sont de grandes joueuses, elles sont excellentes, a concédé la gardienne d’Arsenal en conférence de presse. Nous savons à quoi nous attendre. Mais on a aussi des arguments à faire valoir. Avec Viviane Mediema, je me suis entraînée à faire face à une grande buteuse. » La meilleure buteuse de l’histoire des Pays-Bas est d’ailleurs attendue au tournant après être passée en partie à côté de sa demie malgré sa passe décisive.Suspendues au sort de Lieke Martens, sortie à la pause et touchée à l’orteil, les championnes d’Europe ne savent pas encore si elles pourront compter sur la star barcelonaise. « Elle se prépare pour le match de demain, nous ne savons pas encore si elle sera dans le groupe et nous allons attendre », a avoué Sarina Wiegman. Un coup de bluff envoyé aux Etats-Unis ? Mystère… En tout cas, avec ou sans la joueuse du Barça, les Pays-Bas savent qu’il faudra être à 100% de leurs capacités pour espérer mettre à mal la formation de Jill Ellis qui a marqué dans le premier quart d’heure durant ses six matchs dans la compétition. « Nous allons devoir nous concentrer, faire beaucoup mieux. Nous devons rester disciplinées surtout défensivement dans ce premier quart d’heure mais aussi pendant 90 minutes, a poursuivi la sélectionneure qui a passé quelques années de l’autre côté de l’Atlantique. Nous devons appréhender le match comme les autres. On sait que c’est une équipe de classe internationale mais nous n’allons pas changer notre façon de faire. » Pas question donc de renier ce jeu de possession qui les a amenées sur le toit de l’Europe. La recette pour arriver sur celui du monde ? Réponse dimanche soir.