Serie A: La machine Ronaldo a encore frappé !

L'entraîneur de l'OM André Villas-Boas a transmis à ses dirigeants plusieurs noms de joueurs à recruter. Mickaël Cuisance et Pape Gueye figurent sur cette liste.

Cuisance et Gueye dans le viseur ?

Plutôt discret jusque-là sur le marché des transferts, l’Olympique de Marseille pourrait vite passer à l’offensive avec comme but de construire une équipe compétitive et susceptible de briller en C1 la saison prochaine. La marge financière des Phocéens reste réduite, et à plus forte raison s’il n’y a aucune vente effective, mais cela ne les empêche pas de lorgner de potentielles recrues. André-Villas Boas, le coach de l’équipe,Selon le quotidien L’Equipe, le technicien portugais a dressé soigneusement cette liste des éléments à même d’apporter un plus à sa formation. Il l’a fait même bien avant la reprise de l’entrainement, qui a eu lieu vendredi, afin que ses décideurs aient tout le temps nécessaire d’avancer sur les différents dossiers. Andoni Zubizarreta, l’ancien directeur sportif, avait aussi participé à cette « détection » avant son départ le mois dernier.Deux noms de cette fameuse liste auraient fuité.AVB est séduit par leur profil et croise les doigts pour qu’il y ait possibilité de le récupérer rapidement. Pour le premier nommé, un accord en forme de prêt semble tout à fait possible car l’international espoir tricolore ne joue pas trop au sein de la formation bavaroise. Quant au second, cela pourrait être un transfert gratuit mais à condition que le joueur règle un litige contractuel avec Watford.