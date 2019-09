Serie A : La Juventus gagne sur la pelouse de Brescia

Le milieu de terrain français Adrien Rabiot a connu sa première titularisation avec la Juventus Turin ce mardi sur la pelouse de Brescia pour un succès de la Vieille Dame (2-1).

Arrivé cet été à Turin,Profitant du turn-over opéré par Maurizio Sarri pour ce match en semaine, le milieu de terrain français a grappillé du temps de jeu au même titre que Paulo Dybala et Aaron Ramsey (Cristiano Ronaldo était blessé). Si l’ancien Parisien n’a pas été très en vue, c’est aussi parce que toute son équipe a souffert face au promu,C’est d’ailleurs Brescia qui a ouvert le score dès le début de la partie grâce à Alfredo Donnarumma, déjà auteur de quatre buts en Serie A cette saison (4eme). Sur un coup-franc lointain, Balotelli a failli doubler la mise mais Szczesny a sauvé la Vieille Dame (30eme).Un arrêt important puisque quelques minutes avant la mi-temps, les Turinois ont égalisé avec beaucoup de réussite, sur un corner dévié dans son propre but par Chancellor (40eme). Au retour des vestiaires, les Bianconeri ont poussé mais ont d’abord buté sur un excellent Joronen dans le but adverse. C’est Pjanic qui a offert la victoire à la Juventus à l’heure de jeu. Après un coup-franc de Dybala repoussé par le mur, le Bosnien a tenté sa chance en demi-volée et a enfin trompé Joronen (63eme). Le champion d’Italie en titre s’est quand même fait une dernière frayeur et a encore eu besoin d’un arrêt de son gardien sur un tir croisé de Morosini (78eme). Pas très inspiré sur l’ouverture du score de Brescia, le Polonais a donc su se ressaisir pour préserver