Serie A : La Juventus continue sa série, la Lazio revient de loin

Vainqueur de Bologne (2-1), la Juventus poursuit sa série invincibilité en Serie A. Mené 3-0 par l'Atalanta, la Lazio Rome a finalement réussi à accrocher le nul.

Milik porte le Napoli

A 34 ans, Cristiano Ronaldo en a encore sous la semelle et le poids de l’âge n’a pas de conséquence sur sa soif de victoires. Le Portugais a encore une fois guidé la Juventus Turin vers la victoire face à Bologne. Auteur de l’ouverture du score à la 19eme minute, le quintuple Ballon d’Or a montré la voie aux coéquipiers d’Adrien Rabiot et fêté dignement ses 700 buts en carrière (701 désormais).Sanctionné, l’ancien du PSG commence malgré tout à monter en régime et a livré une prestation correcte avant de sortir sous les applaudissements du Juventus Stadium, remplacé par Blaise Matuidi. Si, la Vieille Dame avait fait le plus dur grâce à Pjanic. L’ancien Lyonnais a répondu à l’égalisation bolognaise de Danilo (26eme) juste après le retour des vestaires (54eme). Sans en faire trop, la Juve reprend quatre points d’avance sur l’Inter Milan, qui se déplace dimanche à Sassuolo.Dans la première partie de cette 8eme journée de Serie A, la Lazio Rome et l’Atalanta Bergame avient offert un superbe spectacle, un peu plus tôt dans l’après-midi. Même si au niveau comptable, le nul (3-3) n’arrange pas la Lazio Rome, il a un goût de victoire tant les Laziales sont revenus de (très) loin. Largement dominés par les Bergamasques, les coéquipiers de Ciro Immobile ont pris l’eau.C’est sans compter sur le sursaut d’orgueil des Romains. En l’espace d’une minute, les hommes d’Inzaghi ont trouvé les ressources pour espérer avec un penalty d’Immobile (69eme) et un but de Correa (70eme). C’est finalement au bout du suspense (90+3eme) et sur un nouveau penalty que l’attaquant italien a offert un point à la Lazio. Sixième, elle a laissé l’occasion au Napoli de faire un petit creux dans la course à la Ligue des Champions. Derrière Arkadiusz Milik, auteur d’un doublé (37eme, 67eme), les Napolitains (4eme, 16 points) n’ont pas tremblé face à l’Hellas Vérone (2-0) et ont ainsi repris deux points sur l’Atalanta (3eme, 17 points).