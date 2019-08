Série A – Juventus vs Naples : Une triste soirée pour Kalidou Koulibaly

Pour la deuxième journée de la Série A Italienne, la Juventus accueillait le Napoli pour le choc de cette journée du championnat italienne. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo sont sortis vainqueurs au terme d’un match complétement fou.









Considéré comme les deux grands favoris de la Série A, la Juventus et le Napoli s’affrontaient ce soir pour le choc de la deuxième journée du championnat italien. Dès le début du match, la Veille Dame réussit à ouvrir le score grâce à Danilo (16’). Les joueurs de la Juventus réussissent à doubler la mise à la 19ème minute de jeu grace à Gonzalo Higuain. L’Argentin reçoit une passe de Blaise Matuidi, mystifie Kalidou Koulibaly et fusille le gardien napolitain. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo sont sortis vainqueurs au terme d’un match complétement fou. Au retour des vestiaire, Cristiano Ronaldo marque et la Juventus mène 3 buts à 0. Sans se décourager, les Napolitains réussissent à revenir au score grâce à des buts de Kostas Manolas (66’), Hirving Lozano et Giovanni Di Lorenzo (81’). Alors qu’on se dirigeait vers un match nul dans ce choc, Kalidou Koulibaly sur un coup franc, marque contre son camp à la 90ème minute de jeu. Avec ce csc, l’international Sénégalais offre la victoire à la Juventus.