Serie A : Junior Traoré parti pour rester à l'Empoli ?

Plusieurs mois après l'annonce de son recrutement par la Fiorentina, le milieu Hamed Junior Traoré (Empoli) se trouve au coeur d'un imbroglio.

Lors du mercato hivernal, la Fiorentina a annoncé avoir recruté Hamed Junior Traoré, qui devait rejoindre le club cet été. Mais le milieu de terrain de dix-neuf ans se trouve aujourd'hui au coeur d'un imbroglio entre la «Viola» et son club d'Empoli, dix-huitième et relégué en Serie B à l'issue de cette saison. «Les documents signés à l'époque n'ont jamais été déposés à la Ligue, a expliqué le président Fabrizio Corsi sur Radio Sportiva. L'accord est caduc. La Fiorentina avait demandé un délai pour lui faire passer de nouveaux tests physiques, et elle n'a rien fait. Le joueur n'a aucun souci. Aujourd'hui, il nous appartient toujours.»

La Viola a donné sa version des faits dans la foulée : «La visite médicale de janvier a révélé des soucis cardiaques qui réclamaient des examens plus approfondis. Nous n'avons pas pu les faire en janvier et nous n'avons pas déposé les documents en accord avec l'Empoli. Nous devons tout faire cet été. Si Empoli veut tout faire capoter, c'est un autre problème...» Cette saison, le joueur a disputé 32 matches de Serie A et a inscrit deux buts.